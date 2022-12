Essa seria a verdadeira aparência do faraó Tutancâmon

Existem personagens da história do mundo que, mesmo descritos ou desenhados pelas pessoas, podem acabar não sendo aquilo que a gente imagina.

Esses ícones, em algumas ocasiões, podem ter sido embelezados ou encaixados em padrões mais imponentes ou mais agradáveis às pessoas, mas que na verdade podem não ter sido nada daquilo.

Porém, nesses momentos, os avanços da ciência podem ser muito eficazes, permitindo que o verdadeiro rosto desses personagens históricos sejam mostrados com a maior fidelidade possível.

Esse é o caso de do faraó Tutancâmon, personalidade do Antigo Egito e que teria morrido aos 19 anos. Pelo fato do poder e da liderança, seu corpo foi mumificado e se tornou um dos túmulos mais famosos do mundo.

Com o passar dos anos, graças ao processo de como foi selado, seu corpo permaneceu em bom estado com o passar dos anos. Cerca de um mês atrás foi comemorado inclusive o centenário de abertura da sua tumba, que ocorreu em 6 de novembro de 1922.

Mesmo com as condições do clima do deserto que desfocou seu traços, afetando a pele e o corpo, é possível tirar conclusões interessantes do seu rosto.

Como teria sido o rosto de Tutancâmon?

Segundo matéria do Meganoticias, a BBC utilizou diversos computadores para chegar a na suposta aparência de rosto de corpo de Tutancâmon, que seria descrita da seguinte forma:

“Era magro e tinha o pé esquerdo torto [também chamado de congênito], quadris largos e dentes de coelho”. Devido à condição no pé, ele utilizava um bastão para caminhar quando era adolescente”.

Pelo fato dos seus pais serem irmãos ou seja, acredita-se que essa relação de incesto tenha causado as más formações em seu corpo, devido aos desequilíbrios hormonais.