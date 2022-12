Bloqueiro chinês é morto a facadas por rival enquanto fazia ‘live’ da rua

Fatty goes do ÁFrica (Reprodução/Redes Sociais)

Em uma cena brutal de violência, o blogueiro chinês conhecido como Gan, que mantém o canal Fatty Goes to Africa, de 20 anos, foi morto a facadas enquanto fazia uma transmissão ao vivo das ruas de Kathmandu, no Nepal, segundo noticiou o Daily Mail.

O ataque ocorreu em 4 de dezembro e o responsável pelo ataque, segundo a mídia nepalesa, foi Feng Zhengyung, um chinês de 37 anos que também fazia vídeos pela Internet com o pseudônimo ‘Ayun’.

O crime ocorreu no meio da tarde e Gan caminhava pela rua com dois amigos enquanto gravava mais um conteúdo para seu canal quando recebeu uma facada nas costas e outra no peito. No vídeo, parece que ele deixa o celular cair no momento do ataque, mas é possível ouvir seus gritos de dor. Ele ainda foi socorrido e levado ao hospital, mas morreu naquela mesma noite.

Pessoas que passavam pelo local também gravaram vídeos do ataque e em um deles o influencer aparece sentado no chão, todo ensangüentado, segurando o abdômen, enquanto outra pessoa grita insultos contra ele em chinês.

Um dos amigos que o acompanhava também foi ferido a faca e teve que ser encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte.

De acordo com a mídia local, Feng guardava rancor de Gan por uma série de disputas e dívidas mal resolvidas e teria resolvido se vingar do influenciador chinês. Ele foi detido nmo local e encaminhado à delegacia, onde vai responder por homicídio.

Em seu canal na Internet, Gan costumava apresentar a comidas e a cultura de países estrangeiros para seus fãs na China, quase cinco milhões de seguidores. Seu canal fez grande sucesso ao compartilhar sua vida diária durante uma viagem à África.