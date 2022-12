Vento pode ter causado overdose de policial durante prisão de traficantes

Policial com overdose (Reprodução/Facebook)

Em uma ação de rotina durante um patrulhamento em uma rodovia da Flórida, nos EUA, a policial Courtney Bannick acabou passando mal quando inspecionava um carro e deu entrada no hospital com sintomas de overdose.

Ela e dois colegas tinham parado um carro e encontrado sinais da droga fentanil em uma nota de um dólar. A droga é considerada um opioide para uso médico em seres humanos e é a mais forte que existe, pelo menos 100 vezes mais potente que a morfina.

Mesmo usando luvas durante a inspeção do carro, ela começou a passar mal e perdeu a consciência em poucos minutos. Outros dois policiais que chegaram para ajudar tentaram reanimá-la, mas ela parecia não estar mais respirando e por muito pouco não morreu no local.

“Eu já fiz isso 100 vezes antes da mesma maneira. Bastou uma vez e uma quantidade mínima. Sou grata por não estar sozinha e ter recebido ajuda imediata”, disse a policial, que ainda se recupera no hospital.

Os policiais tinham planejado testar a droga no laboratório, e não no local, pois ventava muito, por isso eles acreditam que Courtney tenha inalado a substância levada pelo vento ou absorvido pela pele.

A overdose da policial foi tão severa que foi necessário injetar três doses de Narcan, medicamento que inibe a absorção de opioides, antes mesmo da ambulância chegar, caso contrário ela não chegaria viva ao hospital. Até agora ele ainda não entende como a droga entrou em seu corpo em quantidade suficiente para derrubá-la.

As drogas encontradas no automóvel foram levadas para teste o os ocupantes do veículo foram denunciados por porte e tráfico de drogas ilícitas.