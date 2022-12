Homem faz vasectomia e no dia seguinte sua esposa descobre que está grávida

Essa é a típica história que muitos podem achar rara, mas que no fim das contas acaba acontecendo. E, para quem está curioso, trata-se do caso de um homem que fez uma vasectomia para não ter mais filhos, no entanto, acabou descobrindo no dia seguinte que sua esposa estava grávida.

E todo o fato foi narrado por Anny Lopez, a esposa do homem que aparece na gravação, no TikTok, que contou que o marido resolveu fazer a cirurgia, para que não fosse necessário que ela fosse submetida a um procedimento.

A “surpresa” que a família teve

Logo após mostrar no vídeo o momento em que o esposo deixa o hospital depois da vasectomia, Lopez seguiu contando que teve uma “surpresa” no dia seguinte.

“Ao dia seguinte de sua vasectomia, fiz um teste de gravidez, porque estava há dias enjoada e pensávamos que poderia ser uma gastrite. Logo fomos fazer o exame de sangue, ele estava nervoso e nossa filha também. Sua cara diz tudo quando falaram que o exame de sangue tinha dado positivo”, contou no vídeo que já supera as 5 milhões de visualizações.

E além das milhões de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles: “Fechou com chave de ouro” e “É como fazer um gol no último segundo”.

Ficou curioso e quer ver esta história que repercutiu no TikTok? Veja a seguir o vídeo compartilhado. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

