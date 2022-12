Ele fez a namorada reembolsar itens perdidos e recebeu elogios

Um usuário do Reddit, identificado por meio do nome u/r0ttinglem0ns, compartilhou um relato nas redes nesta terça-feira (13). De acordo com ele, sua namorada foi forçada a reembolsá-lo por itens perdidos e gerou um clima de desconforto. Após desabafar, o internauta recebeu apoio nas redes.

“Desde que ela começou a morar comigo, tive muitas coisas emprestadas e depois perdi. Eram todos itens pequenos e eu simplesmente compararia outro. Estou falando de máscaras, calças de moletom, lâminas de barbear, meias, raspador de gelo para carro etc.”, iniciou o relato.

“Mas ontem percebi que faltavam seis utensílios. Ela os levava para o trabalho e depois eram roubados por lá. Agora com seis garfos a menos, eu disse a ela que precisaria comprar um novo conjunto para substituir os que emprestou e perdeu. Além disso, falei que, no futuro, qualquer outra coisa quando pedida emprestada e acabar se perdendo ou danificada, deve ser reembolsada. Cansei de comprar coisas com meu próprio dinheiro por coisas que minha namorada pegou e perdeu. No entanto, é claro que eu sou o idiota segundo ela”, finalizou.

Apoio na plataforma

Após relatar sua versão, o homem prontamente recebeu apoio da maioria dos redditors na rede. O comentário mais votado refletiu o seguinte:

“É uma regra básica da sociedade educada que, se você pegar algo emprestado e quebrá-lo, conserte-o; se você pegar algo emprestado e perder, você o substitui”, iniciou o autor do comentário.

“Se você pegar emprestado o carro de alguém, você o devolve com o tanque cheio de gasolina (ou pelo menos com a mesma quantidade de gasolina que tinha quando você o comprou). É um movimento idiota não fazer essas coisas. É triste ter que explicar isso para um suposto adulto. Mas você faz. Você não é o idiota”, finalizou.

