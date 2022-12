Tiktoker viraliza após mostrar cirurgia para retirar seu umbigo

As modificações corporais sempre existiram ao longo da história da humanidade e podem ter por motivos simbólicos, estéticos, religiosos ou culturais.

Atualmente, é comum ver modificações como implantes mamários, tatuagens, piercings ou implantes sob a pele para criar chifres ou outros detalhes, mas o caso relatado por um argentino chamou a atenção nas redes pela inusitada alteração que ele resolveu adotar.

O jovem viralizou no TikTok com um vídeo em que mostra a cirurgia que fez para retirar o umbigo. “Quando você pensa que o umbigo só serve para juntar sujeira”, é o título do clipe onde ele mostra imagens de seu rosto e umbigo.

“Hoje fui com um modificador corporal para tirar o umbigo”, comentou a argentina com o nome de usuário @ogretoen. Os vídeos são virais com mais de 3 milhões de visualizações.

@ogreto Respuesta a @celialtamirano este video para todos los que hacen la misma pregunta 🤦🏻‍♂️ ♬ sonido original - Ogro

Em seguida, ele postou outro vídeo onde mostra a cicatriz e o abdômen após a intervenção. “Vou dar a segunda parte, vou mostrar uma prévia. Ou seja, estou com os pontos já cicatrizados, só preciso retirá-los”, completou.

Os resultados finais ainda serão mostrados em um novo vídeo nos próximos dias, quando as suturas forem removidas.

LEIA TAMBÉM: Matrix? projeto de ‘úteros artificiais’ permitiria escolher detalhes de bebê em ‘cardápio’

Muitos usuários perguntaram por que ele recorreu a essa modificação em seu corpo e o tiktoker respondeu: “Apenas aproveite o vídeo”.

@ogreto PARTE 2 de mi remoción de ombligo 🖤 Modificador: @Frozz_bodyart Vìdeo de YT: https://youtu.be/TKgtCxtpv0U ♬ sonido original - Ogro

Um seguidor comentou a resposta do jovem argentino: “Só está tirando porque ele acha que só guarda sujeira, ponto final, não tem mais lógica gente, é uma coisa estética da parte dele”.

“Tiro como ele falou no começo do vídeo porque acha que só serve para juntar sujeira, então tirou”, completou uma seguidora. (Com Sagrosso)