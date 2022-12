Mulher afirma que os assobios do vizinho à estão levando a loucura

Uma mulher está prestes a arruinar completamente qualquer bom relacionamento que tem com seu vizinho. Segundo o The Mirror, ela não consegue mais lidar com os assobios constantes do homem e pretende agir.

Conforme o relato feito por ela no fórum online Mumsnet, seu vizinho, um homem bem mais velho, tem o hábito de assobiar constantemente enquanto caminha pela casa e pela área do quintal.

Além da frequência, o volume dos assobios do homem faz com que ela rapidamente se estresse, a deixando com uma grande vontade de abordá-lo para exigir que os assobios parem.

“Meu vizinho tem bem mais de 70 anos e passa o dia todo assobiando muito alto. Apesar de sua idade avançada, ele é muito ativo e caminha por toda casa, sempre assobiando”.

Ela está preocupada com a chegada do bebê

Preocupada com o volume e a frequência dos assobios do vizinho, a mulher revela que o excesso de barulho pode ser prejudicial para sua família devido a chegada de um novo bebê.

“Nosso segundo filho nasce em alguns meses e logo após seu nascimento teremos o verão. O barulho dos assobios vai enlouquecer o bebê e impedir seu descanso durante o dia “, afirma a mãe.

“Além disso, acho errado um vizinho expor o outro a este tipo de situação. Temos que ter a cabeça no lugar e evitar incomodar os outros com o nosso barulho. Como posso chegar nele e conversar sobre isso de forma tranquila, sem parecer que estou querendo uma briga?”.

Para os usuários, por mais irritante que seja a situação, ela não tem o que fazer. “Você não pode chegar nele e reclamar disso. Por mais que seja irritante, é algo inofensivo “.

“O barulho vai ser incômodo para seu filho, mas precisamos aprender a lidar com situações desde tipo quando vivemos perto de outras pessoas”, finalizou outro comentarista.