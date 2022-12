Médium psíquica diz que os espíritos e ajudam a enfrentar seu medo de cortar o cabelo

Tracy May, uma assistente de dermatologia na Inglaterra, sofre de tonsurephobia - o medo incomum de cortar o cabelo.

Ela diz que “não é motivo de riso” e gostaria que as pessoas parassem de tratá-la como uma “piada”. A mulher de 51 anos sofre com o medo paralisante desde os 25 e não conseguia encontrar um tratamento eficaz - até agora.

Tracy é uma médium psíquica e disse ao Mirror que, ao canalizar espíritos do outro lado, ela consegue manter a calma, pois eles transmitem mensagens positivas e a distraem de sua fobia.

Ao enfrentar seus medos, Tracy não está sozinha. Ela percebeu pela primeira vez que tinha talento para o sobrenatural quando tinha sete anos de idade.

Quando criança, ela se lembra de ter um amigo imaginário com quem conversava regularmente. Tracy disse que também se lembra de ter sido visitada por uma freira na época e que os espíritos visitantes “se escondiam em armários e embaixo da cama”.

Os espíritos continuaram a se comunicar com Tracy ao longo de sua vida, e ela disse que eles a contatam antes e durante o corte de cabelo para tentar apoiá-la.

“(Antes do corte de cabelo), estou literalmente tremendo”, explicou Tracy. “Eu rezo, medito, faço tudo no carro e converso com os espíritos, dizendo: ‘por favor, me ajudem’. O espírito simplesmente volta e diz: ‘não é o seu cabelo’, ou ‘tem que confiar’, ou ‘vai ficar tudo bem, tenha fé’, mas eu simplesmente não consigo. É assustador”.

Tracy cortou o seu cabelo em casa até os 25 anos e acredita que essa fobia venha não só pelo corte de cabelo, mas pelo ambiente do salão de beleza.

Felizmente, Tracy encontrou um cabeleireiro com quem se sente confortável e reconhece seus medos. Isso não torna o processo mais fácil e ela ainda não encontrou uma cura. Ela conta que tentou colocar cristais em seu sutiã, usar óleos essenciais e fazer exercícios respiratórios para se acalmar, mas nada tratou completamente sua fobia.

“Há tanta coisa acontecendo em um salão e, você sabe, você fica muito ansioso. Eu acho que, com cortes de cabelo, é todo o ambiente também. Não é apenas o corte de cabelo real”, disse a assistente de dermatologia.

Tracy disse que sua família a apoia muito, mas outros não acreditam que sua fobia seja real. Houve casos em que as pessoas acharam “engraçado” ou pensaram que era uma “piada”, acrescentando: “Ninguém me leva a sério”.

Embora ela reconheça que sua fobia é mais incomum do que outras, como medo de aranhas ou cobras, ela deseja que as pessoas sejam “mais empáticas” e compreensivas.