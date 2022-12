Homem se incomoda com namorada por ela jogar sudoku no celular (Reprodução/Freepik)

Uma jovem de 22 usou o Reddit nesta terça-feira (13) para desabafar em relação ao namorado. De acordo com ela, seu parceiro a criticou por ter um hobby que, para ele, não agrega em nada.

“Quero começar dizendo que meu namorado é um cara legal e raramente temos desentendimentos, isso é apenas uma coisa que me irrita”, iniciou o relato por meio do usuário u/tiredanddisappointed.

“Eu tenho alguns hobbies incomuns para minha faixa etária, o ‘problema’ atual é o sudoku (eu costumava fazer crochê e tricô, mas o preço do fio é ridículo)”, continuou.

Hobby por hobby, questionamento por questionamento

Segundo a jovem, seu namorado a questionou do porquê ela não usa seu tempo para ler livros, ao invés de jogar sudoku. Contudo, ela devolveu a pergunta sobre o porquê de ele também não ler, ao invés de jogar videogame.

A mulher contou que seu namorado não conseguiu responder de volta, além de ter afirmado que ela não deveria ter devolvido a pergunta.

“Eu realmente não vejo a diferença, é algo que eu gosto e uso para aliviar o estresse, assim como ele joga videogame. (Também não tenho nada contra ele jogar, apenas acho que sua visão diferente do meu hobby em comparação com a dele é um pouco injusta)”, escreveu.

“E não é como se estivéssemos perdendo tempo de qualidade devido ao meu ‘vício incapacitante em sudoku’, assistimos a programas juntos e treinamos juntos várias vezes por semana”, continuou.

Ao finalizar o relato, a jovem afirmou achar injusto que seu namorado a questione sobre como gastar seu tempo jogando sudoku ao invés de livros. Contudo, ele faz o mesmo, mas com videogame.

