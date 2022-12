Gêmeas acusadas de colar em prova vencem julgamento e se tornam milionárias

Você provavelmente já ouviu falar que uma parcela dos irmãos gêmeos são parecidos não apenas fisicamente, mas também no modo de agir e até mesmo pensar. Alguns deles dizem até mesmo sentir a dor da sua dupla ou saber quando o outro não está bem.

E foi exatamente isso que fez com que as gêmeas Kellie e Kayla Bingham enfrentassem um processo, no qual sairiam vencedoras da acusação.

As irmãs receberam o valor de US$ 1,5 milhão (7,9 milhões de reais na cotação de 14 de dezembro às 18h50 de Brasília) após processarem a faculdade de medicina que as acusaram de trapacear em um exame, segundo o Washington Post.

Por serem gêmeas, Kayla e Kellie possuem características em comum que vão além da aparência. As duas gostam de jogar futebol na posição de meio-campo e possuem a medicina como o mesmo sonho de carreira e optaram por estudar na Universidade Médica da Carolina do Sul.

Foi na universidade onde as suas semelhanças acabou dando dor de cabeça para a dupla, que foi chamada na administração após a realização de exames finais em 2016.

O responsável afirmava que as gêmeas entregaram testes muito semelhantes. Das 307 perguntas feitas, elas colocaram a mesma resposta em 296 delas, sendo que em 54 delas as semelhança estavam também na resposta errada. “Ela nos disse que estávamos sendo acusados de desonestidade acadêmica. Estávamos no chão.” disse Kayla.

O caso foi parar no tribunal, com o conselho da universidade dizendo que as gêmeas haviam colaborado uma com a outra nos exames. Já as jovens se defendiam explicando que gêmeos idênticos executam testes de formas parecidas pois pensam parecidos.

Um professor de psicologia avaliou as pontuações de Kayla e Kellie e disse que realmente poderiam ser explicadas pela genética. O júri ficou do lado das gêmeas de 31 anos, que ganharam o valor de 1,5 milhão de dólares cada uma em danos, já que a situação atrapalhou os estudos delas, que saíram da universidade após serem hostilizadas por outros alunos após a acusação.

Nancy Segal, professora que dirige o Centro de Estudos Gêmeos da Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton, explica que uma pesquisa em que ela é coautora mostra que gêmeos idênticos são mais parecidos em pontuações de QI e pontos fortes e fracos mentais específicos do que gêmeos bivitelinos (fraternos), aqueles que não se assemelham muito, ou pessoas que não são parentes.

“Os gêmeos idênticos tendem a mostrar padrões semelhantes, comportamentos semelhantes de realização de testes, respostas erradas semelhantes, porque processam informações da mesma maneira”, disse Segal.

O estudo feito pela professora em outros pesquisadores em 1990 na Universidade de Minnesota colocou 100 pares de gêmeos idênticos e fraternos sob avaliação médica e psicológica por 50 horas. O resultado foi que, gêmeos idênticos, até mesmo os que foram criados separados, possuíam forte correlação em vários testes verbais e não verbais. Os que que foram criados juntos possuíam maior correlação.

Atualmente as gêmeas trabalham como conselheiras de assuntos governamentais no mesmo escritório de advocacia em Columbia, após trocarem o curso de medicina por direito.

Até mesmo a escolha de trocar de careira foi de forma separada, comenta a gêmea Kayla. Ela ficou um pouco surpresa, já que achava que Kellie acharia difícil deixar medicina. “Eu não estou falando por ela, mas a conheço melhor do que qualquer um no mundo”, finaliza.