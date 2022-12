Richarlison fecha as costas com tatuagem em homenagem a Ronaldo, Pelé e Neymar

A tatuagem está sendo feita pelas mãos do tatuador Dom, amigo do jogador da Seleção Brasileira. (Reprodução / Instagram @dom.tattoo)

Com a derrota do Brasil na Copa do Mundo, os planos de Richarlison para eternizar a participação no torneio foram alterados. Ao invés de eternizar a taça do hexa, o jogador decidiu fazer uma enorme tatuagem em suas costas homenageando ídolos do futebol brasileiro.

Segundo publicado pelo Extra, o jogador da seleção brasileira está fazendo a tatuagem em um estúdio de Londres, cidade para onde retornou após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. O jogo das quartas de final foi decidido nos pênaltis contra a Croácia.

Para compor a arte, Richarlison escolheu tatuar seu rosto rodeado pelas imagens de Ronaldo Fenômeno e Neymar.

Também compõe a peça o autógrafo de Pelé, parte da bandeira brasileira e um cenário onde um menino olha para os retratos segurando uma bola de futebol e usando a camisa 09 da seleção.

Mudança de planos

Segundo revelado pelo tatuador Dom, amigo de Richarlison, o plano inicial era tatuar a taça do hexa nas costas do jogador caso o Brasil conquistasse a vitória na Copa do Mundo.

Diante da derrota, mas reconhecendo a importância de participar da competição, o jogador decidiu buscar uma forma própria de manter o momento registrado para sempre em sua pele.

Apesar de precisar mudar de planos, a paixão de Richarlison por eternizar momentos importantes em sua pele é visível. Dom também foi o responsável por outras treze de tatuagens do jogador, incluindo os personagens de desenhos tatuados no braço esquerdo do craque.

Entre as tatuagens mais significantes feitas pelo Pombo, Dom destaca a arte que o jogador carrega tatuada em sua coxa esquerda, celebrando a medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas de Tóquio. No desenho, o craque eternizou o número de sua camisa e uma imagem da medalha entregue à seleção campeã em Tóquio.