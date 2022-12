Plástica ‘mais barata’ faz artista sofrer necrose e amputar dedos

A opção por atravessar a fronteira para o México em busca de cirurgia plástica mais barata custou caro para a artista plástica norte-americana Shannyn Palmer, de 35 anos, que acabou tendo que amputar um dedo.

Após três gestações e a perda de peso, que a deixou com excesso de pele no corpo, Shannyn resolveu encarar uma plástica e optou por um pacote no México, onde as cirurgias são mais baratas do que nos Estados Unidos, para fazer uma abdominoplastia com reparação muscular, elevação do tórax e transferência de gordura para os quadris, tudo ao custo equivalente a R$ 66 mil.

Mas durante o procedimento, ela sofreu queimaduras nas mãos tão graves que teve que amputar parte do dedo. Segundo ela, a cirurgia correu bem, mas uma enfermeira usou bolsas quentes para aquecer suas mãos quando ela acordou da anestesia, gerando queimaduras de segundo e terceiro graus nas mãos.

Ela começou a sentir perda de sensibilidade nos dedos três dias após a cirurgia e foi ao pronto-socorro, onde os médicos notaram que parte dos dedos queimados haviam necrosado, levando a amputação de parte de dois dedos.

Como resultado, ela não pode retomar seu trabalho e ainda está tendo dificuldade em se adaptar para usar as mãos adequadamente para as tarefas mais simples, como comer e tomar banho. Ela ainda sente muita dor, pois os nervos foram afetados.

“Tive que aprender a me adaptar, mas a pior coisa no momento é o tempo frio. Há muitas terminações nervosas nos dedos e eu tenho danos nos nervos. Meu polegar amputado é o pior”, disse.

Em função de tudo que enfrentou, ela decidiu expor nas redes sociais sua experiência para alertar sobre os riscos de priorizar preço ao invés de qualidade e segurança em procedimentos médicos, como ela fez.