Noiva se recusa a convidar os pais para seu casamento e afirma ter bons motivos

Uma noiva tomou a difícil decisão de não convidar seus pais para a recepção de seu casamento devido ao comportamento “autoritário e egoísta” eles tiveram no casamento de sua irmã mais nova.

Em uma publicação de desabafo feita no Reddit, ela conta de forma detalhada os motivos pelos quais se recusa a permitir a presença dos pais na recepção de seu casamento.

“Meus pais são pessoas autoritárias que têm tendência a atropelar todas as pessoas que entrarem em seu caminho. Eles fizeram isso no casamento da minha irmã, do nada simplesmente se transformaram em pessoas completamente desagradáveis”, conta.

“Além de discursos horríveis com brincadeiras de mal gosto, eles também mandaram o DJ trocar a playlist para que os ‘mais velhos’ pudessem aproveitar a música. Eles também monopolizaram o fotógrafo para tirar diversos retratos de família independentemente do que as pessoas estivessem fazendo durante a festa”, explica a noiva.

Ela os proibiu de ir ao seu casamento

Por conta da atitude de seus pais, a mulher decidiu ser rápida e pedir a eles que não repetissem nada em seu casamento. “Eles apenas disseram que eram desta forma e que não mudariam isso por ninguém”.

“Eu então conversei com meu noivo e decidimos retirar o convite deles para participar da recepção. Eles são bem-vindos na Igreja como convidados, mas não os quero na festa ou nas fotos da recepção”.

Apesar dos pais não estarem pagando por qualquer parte do casamento, ela afirma que a família ficou dividida com sua decisão.

Leia também: Mulher anuncia noivado durante a leitura dos votos do casamento de seu irmão

“Minha irmã está me apoiando. Metade da família entende que não quero eles fazendo cena no meu casamento, mas a outra parte diz que eles são quem são e que é injusto eu deixá-los de fora do meu casamento ou pedir a eles parar mudarem por qualquer motivo”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, o pedido dela foi claro: “Você não pediu a eles para mudar, pediu para que se comportem de forma decente e tranquila no seu casamento”.

“Você tomou uma boa decisão. Após o casamento eles podem realizar sua própria festa onde podem se comportar de forma desagradável”, comentou outra pessoa.

“Sinto muito, mas qualquer pessoa que agindo da forma como eles fizeram ao saber de seu pedido já mostra suas intenções. Ser desagradável não é um tipo de personalidade, é uma escolha e eles fizeram a deles”, finalizou uma terceira.