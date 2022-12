Mulher vai ao banheiro durante voo com dor de estômago e sai com bebê

Uma mulher deu à luz no banheiro de um avião durante um voo que partiu do Equador, faria escala em Amsterdã e seguiria para a Espanha. Detalhe: ela não fazia a mínima ideia de que estava grávida!

Identificada apenas como Tamara, ela começou a sentir dores no estômago apenas algumas hora antes do pouco e foi para o banheiro do avião, quando a criança começou a sair.

Para sua sorte, havia no voo dois médicos e uma enfermeira da Áustria que a ajudaram a dar os primeiros atendimentos ao bebê recém-nascido e à mãe, que além de tudo estava muito surpresa. O piloto foi avisado da emergência e alertou a torre em Amsterdã para que providenciasse uma ambulância de emergência na pista.

Tamara e o filho, Maximiliano (Reprodução)

“Algumas horas antes de pousar na Holanda, o seu estômago doeu e ela decidiu ir ao banheiro. Para sua grande surpresa, depois de duas contrações, ela de repente teve um bebê nas mãos. Tamara não tinha ideia de que estava grávida e ficou bastante surpresa com o evento”, afirmou porta-voz do hospital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid “, para onde Tamara foi encaminhada assim que a aeronave tocou no solo. De acordo com o hospital, mãe e filho passam bem.

De acordo com o NY Post, Tamara deu ao bebê o nome de Maximiliano, um dos passageiros que a ajudou no momento do parto.

Tamara, que é equatoriana, vive em Madri, na Espanha, e disse que assim que a criança estiver mais forte e puder viajar, ela seguirá viagem para casa.