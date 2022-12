Mulher é criticada após fazer com que sua sogra doe livros ‘explícitos’ de adolescente

Uma mulher usou o Reddit para buscar opinião dos internautas sobre ter ‘exposto’ adolescente para sua mãe, resultando na doação de diversos de seus livros. Por meio do usuário u/booknook90, ela iniciou, nesta segunda-feira (12):

“Estamos visitando meus sogros. Minha cunhada estava me contando sobre todos os livros que ela leu e comprou recentemente, pois nós dois gostamos de ler. Eu li alguns desses livros e não tinha certeza se ela também deveria porque tem apenas 16 anos e alguns são bastante explícitos. Eles não têm exatamente os romances mais saudáveis”, iniciou.

“Contei ao meu marido sobre os livros e ele revelou aos pais. Minha sogra acabou me pedindo para apontar quais eu sabia que eram histórias muito maduras para ela e depois os confiscou. Minha cunhada está brava comigo porque não quer devolver os livros. Minha sogra está planejando doá-los e ela não pode mais comprar os livros que quiser”, finalizou.

Crítica de internauta

Depois de buscar opinião sobre sua atitude, diveros usuários da plataforma criticaram sua escolha de contar ao marido. O mais votado do Reddit diz:

“Você foi a idiota da vez, mas de uma forma bastante triste. Você poderia ter usado seu medo de que ela desenvolvesse uma imagem doentia de romance como uma oportunidade para falar com ela exatamente sobre esse assunto” iniciou.

“Se você queria que ela estivesse segura, deveria ter usado seu relacionamento com ela para educá-la sobre por que esses livros podem retratar uma imagem doentia e aconselhá-la a ler com cautela. Você não vai conseguir controlar o que ela consome jamais, não com a internet e as redes sociais presentes, mas jogou fora a oportunidade de ser o guia dela. Agora tirou não apenas os livros dela, mas conseguiu ensiná-la que ela não pode confiar em você”, concluiu.

