Mulher arruma briga com a mãe ao se recusar a dar o nome de sua avó para a filha

A escolha de um nome de bebê é algo pessoal e que, na maioria das vezes, causa um grande estresse para os pais. No caso de uma mãe, que buscou o Reddit para desabafar, a escolha do nome de sua filha acabou levando a uma grande briga na família.

Conforme o relato da mulher, sua mãe e alguns familiares se recusaram a aceitar a escolha dela de nomear a filha em homenagem à bisavó de seu pai, afirmando que ela deveria homenagear sua avó.

“Minha família sempre foi muito unida e sempre tivemos breves reuniões familiares. Há algum tempo eu e meu marido anunciamos que estávamos esperando nosso primeiro filho e todos ficaram extremamente animados ao descobrir que era uma menina”, conta.

“Minha família queria que eu a chamasse de Betty em homenagem à minha avó, que faleceu há 2 anos, mas eu me recusei e disse que a chamaria de Diana, em homenagem à bisavó do meu pai. Ele foi o único que apoiou minha escolha”.

A decisão da jovem acabou causando uma grande ruptura na família, uma vez que sua mãe foi completamente contra a escolha e a acusou de ser “egoísta” por seus argumentos.

Ela se manteve firme

Segundo a jovem, sua decisão foi tomada uma vez que ela e a avó em questão não tinham um relacionamento próximo e saudável. “Ela sempre foi rude comigo e nunca me apoiou em nada”.

“Meu pai e meu marido foram os únicos que me apoiaram e também ficaram chateados porque a família se recusou a falar comigo depois do anúncio do nome. Eu inclusive não fui convidada para a festa de despedida do meu irmão e fui chamada de rude e egoísta pelos meus tios”, revela.

Por conta da postura de sua família, a mulher não permitiu que sua mãe acompanhasse o nascimento da neta e apenas permitiu que todos a conhecessem em uma reunião familiar.

“Depois que disse a eles que seu nome é Diana, eles começaram a me olhar estranho e minha mãe continua me acusando de ser egoísta. Então como eu poderia ter permitido a presença dela no parto se ela está me tratando desta forma?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a decisão sobre o nome do bebê deve ser exclusivamente dos pais da criança.

“As únicas pessoas que podem opinar sobre o nome de um bebê são seus pais. Família extensa, amigos e conhecidos não têm nada para dizer”, comentou uma pessoa.

“Ela é sua filha então você e seu marido escolhem o nome dela. Não existe nada de egoísta nisso, agora sua família passou dos limites e te deve um pedido de desculpas”, comentou outra.