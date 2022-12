Homem decide impor condições para receber a sogra em sua casa durante o Natal

Representação (rawpixel.com / National Archives and Records Administration (Source))

Um homem está passando por uma pequena turbulência em seu casamento, causada por uma “visita indesejada” que planeja estender a estadia de Natal em sua casa. Sua sogra, que está se divorciando do marido, pretende passar as festas de final de ano na companhia da filha e dos netos.

Segundo publicado pelo The Mirror, o homem revelou que visitas anteriores da sogra já foram motivos de grandes brigas com sua esposa. De forma anônima, ele utilizou um tópico do Reddit para contar sua história e pedir conselhos de outros usuários da plataforma.

Em seu relato, o homem explica que a sogra está se divorciando de seu marido e que, por este motivo, passou os últimos seis meses “ficando de casa em casa entre os membros da família”, sem buscar por um local definitivo para ficar.

Apesar de não gostar da presença estendida da sogra, que já viveu em sua casa por algumas semanas, o homem entende que a mãe de sua companheira era completamente dependente do marido, o que a está fazendo ter uma dose a mais de preocupação com o divórcio.

No entanto, a presença da sogra agora pode estar alterando drasticamente seus planos de Natal em família.

Ele impôs algumas condições para ela ficar

Explicando melhor a situação, o homem revela que o plano inicial do casal era passar o Natal na casa da tia de sua esposa onde estariam reunidos alguns membros da família. De lá, eles voltariam para finalizar o dia em casa na companhia de seus dois filhos.

“Isso foi uma ideia nossa. Minha e da minha esposa, que agora decidiu mudar de ideia e quer trazer sua mãe com a gente pois não quer que ela fique sozinha no Natal. Eu ainda tentei argumentar e dizer que originalmente a mãe dela iria ficar na casa da irmã e que só quer ir para nossa casa agora que sabe dos nossos planos “.

“Acabamos entrando em uma discussão e eu então decidi dar uma condição para que a mãe dela viesse para nossa casa. Em troca de passar o Natal conosco ela deveria olhar nossos filhos no Ano Novo para nós dois aproveitarmos uma virada de ano só para adultos “.

Apesar da sugestão do marido, a mulher permaneceu contra a ideia afirmando que “sua mãe não é uma babá”.

“Disse a ela que se a mãe dela não pode ser babá por uma noite, então a minha casa também não será um hotel. Apesar disso, ela afirma que não vai pedir para a mãe olhar nossos filhos. Então eu disse que ela pode ficar junto da mãe e eu vou procurar algo para fazer sozinho”, finaliza o homem.

Alguns usuários do Reddit ficaram inconformados com a atitude do homem e o acusaram de ser egoísta e desconsiderar o momento difícil pelo qual a sogra está passando.

“Por que você está fazendo tantos acordos apenas para ela passar o Natal ao lado dos netos? Tente ver pelos olhos das crianças. Ter a avó por perto no Natal pode ser memorável “, comentou uma pessoa.

“Sua sogra deve estar deprimida e em choque pela mudança que está acontecendo na vida dela. Garanto que ela não está tentando abusar da família. Deixe o espírito de Natal agir e demonstre alguma compaixão por ela”, comentou outra pessoa.