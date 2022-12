Essa é a verdadeira história do “casal” com diferença de idade de 57 anos que está esperando um filho

Essa é a verdadeira história do “casal” com diferença de idade de 57 anos que estão esperando um filho Imagem: reprodução Meganotícias/TikTok @milina_gatta

Você acredita que existe idade para o amor? O “casal” Milina Gatta e Giuseppe D’Anna também não. No início do ano, a dupla viralizou após anunciar o casamento, que poderia não ser nada demais, se não fosse a diferença de idade de 57 anos, já que o jovem possui apenas 19 anos e a sua suposta noiva 76.

Em uma série de vídeos no TikTok, Milina Gatta e Giuseppe D’Anna mostram a rotina, com publicações que rendem milhões de visualizações. Um dos vídeos mais assistidos é o de pedido de casamento. Postado no final de maio, hoje o vídeo conta com mais de 7 milhões de curtidas.

A nova polêmica do casal é de uma publicação envolvendo um filho que eles estavam esperando, com uma festa de chá de revelação de sexo do bebê preparada para a descoberta.

Nem tão casal assim

Mesmo com as publicações indicando a rotina de um casal com diferença de idade, tudo não passa de ficção. Ainda em maio deste ano, Giuseppe D’Anna revelou ao jornal italiano Fanpage que na verdade eles são da mesma família e Milina Gatta é sua avó.

Toda a história começou após ele publicar um vídeo dando beijo em sua avó, algo comum em sua família. As pessoas começaram a comentar sobre a demonstração de carinho e isso saiu do controle, com pessoas cogitando que eles realmente eram um casal.

“Postei aquele vídeo para explicar o amor que sinto pela minha avó. Moramos juntos, ela é viúva e tento dar a ela todo o amor que meu avô não pode mais dar a ela, obviamente como um neto pode. Até aquele beijo que a gente deu é sinal de carinho, já que da nossa parte é usado entre familiares, nada mais”, especificou D’Anna.