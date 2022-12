De sabonetes a canecas, professora revela presentes de Natal que detesta ganhar

Uma professora decidiu desabafar sobre os presentes de fim de ano que recebe dos pais e estudantes. Segundo ela, agradecimentos e mensagens são mais agradáveis do que determinados itens comprados.

Enviando seu relato para uma página de desabafos, a professora britânica Lucinda Chambers revelou uma grande lista de itens que os pais não devem usar para presentear os professores de seus filhos.

No texto, publicado pelo The Mirror, a professora ainda reforça que uma mensagem de carinho e um agradecimento são “mais valiosos e verdadeiros do que presentes comprados”. Caso os pais ainda queiram insistir em algum presente, ela também deixa algumas sugestões.

Antes de apresentar sua lista, a professora também decidiu revelar os presentes mais inusitados já recebidos por ela: “Fico em dúvida entre uma barra de chocolate mordia e um anel de noivado retirado do porta-joias da mãe. O anel foi rapidamente devolvido para ela. Aparentemente seu filho decidiu explorar, de forma não autorizada, a caixinha de joias “.

O que os professores estão cansados de ganhar

Ao apresentar sua lista com os itens para evitar dar de presente aos professores, Lucinda é categórica quanto ao primeiro objeto da lista e que, ao que tudo indica, é um dos preferidos dos pais: “Parem de dar canecas aos professores! Uma garrafa térmica ou copos térmicos para café são muito mais úteis do que mais uma caneca “, conta.

Outro grande “não”, é o referente a itens de cuidados com a pele: “Um creme corporal pode ter um cheiro extremamente agradável para você, mas não necessariamente para os outros. Além disso, algumas pessoas têm alergias a determinados cheiros e produtos, além de particularidades em suas peles”.

Ela então sugere que estes presentes sejam substituídos por algo mais simples e delicado, como cartões natalinos ou biscoitos feitos em casa.

“Um presente pequeno e personalizado certamente será muito mais memorável para os professores de seu filho “, finaliza a professora que tem mais de 15 anos de experiência no assunto.