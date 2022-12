Crianças se assustam com ‘decoração diferenciada’ de Natal feita pelos vizinhos

Uma mãe está ficando cada vez mais “assustada” com a decoração incomum feita pelo vizinho nas árvores de seu quintal. Segundo ela, os moradores da casa ao lado penduraram algumas bonecas e itens “incomuns” nas árvores, o que está fazendo com que seus filhos fiquem assustados.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe está se perguntando se deve, ou não, confrontar a vizinha sobre a “decoração assustadora” feita por ela nas árvores de seu quintal.

De forma anônima, ela foi até o fórum Mumsnet para compartilhar sua história e explicar a situação. Em seu relato, a mãe conta que está preocupada, e perturbada, depois que sua vizinha começou a colocar enfeites de bonecas assustadoras na árvore em frente a sua casa.

“Não sei para que serve isso, mas os vizinhos continuam colocando mais e mais bonecas de pano presas à árvore da frente. Isso está assustando meus filhos de uma forma bem perturbadora”.

Ela está pensando em confrontar a vizinha

Sem saber como agir, a mulher teme que seja algo relacionado com a religião dos vizinhos e que ao pedir para removerem os itens ela possa causar algum conflito desnecessário com eles.

“Além das bonecas, eles também estão pendurando outros objetos como anéis de madeira e fitas. Isso é relacionado com alguma religião? Eu não faço ideia, nunca vi nada do tipo então apenas estou achando estranho”.

Em pouco tempo, diversas pessoas retornaram o pedido de ajuda da mãe, sugerindo formas de ação para ela lidar com sua questão.

Leia também: Mãe pretende cancelar alguns planos de Natal para manter a rotina do filho

“Ao mesmo tempo que é algo engraçado, é realmente assustador. Diga para seus filhos que as bonecas assustadoras são apenas guardiões ou elfos que vão ajudar o Papai Noel, ou invente qualquer outra coisa para minimizar a situação”, comentou uma pessoa.

“Isso é realmente assustador! Não sei se tem alguma relação com algum tipo de religião, mas as fitas e os objetos me fazem acreditar que tem”, comentou outra.

“Tente conversar com ela e pergunte o que. Explique que seus filhos ficaram assustados e que você gostaria de explicar para eles do que se trata a decoração para que eles não tenham mais medo”, finalizou uma terceira.