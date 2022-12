Com auxílio de GPS, influencer descobre traição do namorado e arma flagrante em motel; veja vídeo

A descoberta de uma traição movimentou as redes sociais da influenciadora pernambucana Emylli Thamara, de 27 anos. Ela contou que, desconfiada, emprestou seu carro para o companheiro e depois o rastreou por meio do GPS. Assim, descobriu que ele estava em um motel em Recife e armou um flagrante (veja no vídeo abaixo).

Influencer emprestou o carro pro namorado rastreou pelo gps e descobriu que ele estava com outra pic.twitter.com/mZlNyx2OB0 — Pessoas Pegas Traindo (@PessoasTraindo) December 11, 2022

O caso aconteceu no último dia 9. Em entrevista ao programa “Balanço Geral”, da TV Guararapes, afiliada da TV Record em Recife, ela contou que um amigo a acompanhou e ajudou a gravar o vídeo. A influenciadora disse que estava desconfiada das atitudes do namorado e decidiu rastrear o veículo, quando acabou descobrindo que ele estava em um motel. Assim, ela foi até o estabelecimento.

“Pedi na entrada o quarto mais barato do motel. Depois fui de porta em porta, olhando garagem por garagem, procurando o meu carro”, contou ela. “Meu coração estava acelerado, foi um misto de sensações. Eu não conseguia chorar, só sentia raiva. Até que achei meu Audi, parado numa das garagens”, lembrou ela.

Assim, Emylli conseguiu encontrar o namorado em um quarto acompanhado por uma jovem. No vídeo, ela aparece gritando com o rapaz, que estava de bermuda e sem camisa, com uma toalha no ombro. Logo depois, ele tentou se aproximar dela, mas ouviu de volta: “Não toque em mim”.

Segundos depois, uma mulher foi vista saindo do banheiro da suíte, ainda enrolada em uma toalha. “Ela pelo menos é bonitinha”, ironizou a influenciadora.

Emylli postou as imagens nas redes sociais e elas logo viralizaram. Depois, elas foram apagadas dos perfis dela, que foram desativados, mas já circulavam em outras publicações.

“Eu agi pela emoção. Mas agora eu posso dizer que acho que fiz a coisa correta. Eu não agredi ele, não agredi ela. Ela disse para mim que ele havia dito a ela que estava solteiro. Muitos homens fazem isso. Eu mesma passei por isso meses atrás”, contou a jovem.

A influenciadora disse, ainda, que rompeu de vez com o namorado após o flagrante da traição. “Ele ligou para mim, e eu bloqueei ele no celular”, ressaltou ela.

