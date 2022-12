Aeromoça trabalha no Natal e pai a surpreende: comprou seis passagens para acompanhá-la

As festas de Natal e Ano Novo são datas para reunir a família e celebrar as conquistas de mais um ano. Mas nem todo mundo tem a sorte de estar livre nesses dias para comemorar com a família, alguns profissionais não podem parar nunca, como é o caso dos pilotos e comissários de bordo.

É o caso de Pierce Vaugham, que no Natal de 2019 foi escalada para trabalhar como durante as festas. Como comissária de voo da Delta Airlines, ela teria que passar as festas a milhares de quilômetros de sua casa e de sua família.

Inconformado em ver sua filha trabalhar e passar sozinha o Natal e o Ano Novo, Hal Vaughan resolveu que passaria com ela não importa onde estivesse. Por isso, comprou seis passagens de avião, todos nos quais ela trabalharia, para passar o Natal com ela.

Pai e filha compartilharam o Natal juntos

A história se tornou viral nas redes sociais graças a um colega de trabalho de Pierce que conheceu Hal durante um de seus seis voos. A aventura gerou muitos comentários positivos.

“Tive o prazer de sentar ao lado de Hal no meu voo para casa. A filha dele, Pierce, era nossa comissária de bordo e teve que trabalhar no Natal”, postou Mike ao lado da foto no Facebook.

“Hal decidiu que passaria as férias com ela. Então, ela voará em cada um de seus voos hoje e amanhã pelo país para passar o Natal com a filha. Que pai fantástico! Desejo a vocês dois um Feliz Natal!”

“Essa é a coisa mais fofa que eu já ouvi!”, comentou um seguidor.

“Que pai atencioso!” acrescentou outro.

Até a própria companhia aérea Delta Airlines publicou um comunicado oficial:

“Agradecemos a todos os nossos funcionários por trabalharem durante as férias para atender os clientes da Delta e adoramos ver esse pai incrível ter a chance de passar o Natal com sua filha, mesmo durante uma turnê pelo país a 30.000 pés. (Com Sagrosso)