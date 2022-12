Vídeo: diferença de R$ 2 na conta faz cliente agredir garçom do bar

Uma diferença de apenas R$ 2 na conta acabou em pancadaria em um restaurante do bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro na última sexta-feira e o caso acabou na delegacia com um garçom e uma mulher agredida.

O motivo da briga seria um erro na cobrança de um bolinho de aipim, que acabou saindo R$ 2 mais caro e provocou a ira do cliente, um guia turístico identificado como Leonardo Vianna, morador da região. Ele se recusou a pagar R$ 10 no bolinho, que segundo ele deveria custar apenas R$ 8.

Testemunhas que estavam no restaurante disseram que o garçom tentou explicar o preço da nota, mas o cliente estava nervoso e partiu para cima do garçom, xingando-o e gritando palavra de baixo calão.

As câmeras de segurança do restaurante mostram o momento em que Vianna, de camisa laranja, discute também com a atendente e depois com o garçom, Rafael Dias, que ao virar as costas recebe dois tapas nas costas.

Ela sai e outros clientes vão tomar satisfação e a briga toma nova proporção, com o guia turístico agredindo uma mulher. Ela pega uma cadeira para revidar, mas o garçom a retira de suas mãos para evitar que a confusão aumente.

Segundo as testemunhas, havia uma outra mulher filmando a ação com celular, e ela só não apanhou de Vianna porque um rapaz entrou na frente e evitou que a atacasse também.

O caso foi registrado na delegacia de Botafogo como “injúria e vias de fato” e o garçom Rafael Dias, que trabalha no restaurante há 8 meses, disse que vai processar o guia turístico pela agressão.