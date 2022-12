Pesquisadores encontram animal bebê ‘minúsculo’ e se impressionam com descoberta (Reprodução/E FITZSIMMONS/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY)

O melhor tipo de descoberta é aquele carregado de muita fofura e emoção. Este foi o caso dos pesquisadores da Australian Wildlife Conservancy, enquanto verificavam alguns ninhos de animais no North Sanctuary, à procura de algum sinal. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao se aproximarem de uma caixa, os pesquisadores encontraram um bichinho menor que um dedo mindinho, de apenas sete gramas. Após o achado, eles se emocionaram.

O bicho encontrado pelos profissionais era um filhote de gambá-pigmeu oriental, um dos menores do mundo. A descoberta foi algo completamente positivo, haja vista que as populações de gambás se revelou em progresso. De onde veio aquele, poderia ter muito mais.

Pesquisadores encontram animal bebê ‘minúsculo’ e se impressionam com descoberta (Reprodução/E FITZSIMMONS/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY)

“É sempre uma boa surpresa encontrar uma mãe em casa com novos filhotes durante nossas verificações de caixas de nidificação”, disse a Dra. Viyanna Leo, pesquisadora da conservação, ao The Dodo, explicando que os gambás pigmeus orientais no santuário “são uma população reintroduzida, portanto, encontrar juvenis novos e saudáveis é um sinal positivo de que os indivíduos estão se reproduzindo alegremente e aumentando a população”.

Veja mais: ‘Garfo de porco’ é utilizado por veterinária por motivo mais inusitado – e fofo – possível

Características da raridade em relação ao animal

O grupo de australianos conta com a missão de restaurar as espécies nativas de mamíferos naquela parte específica da Austrália. O objetivo está centrado na melhora do ecossistema da região.

Pesquisadores encontram animal bebê ‘minúsculo’ e se impressionam com descoberta (Reprodução/E FITZSIMMONS/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY)

Os pequenos gambás-pigmeus são animais noturnos e raramente se expõem na luz do dia, o que tornou emocionante ver um deles naquela circunstância. Para os meses frios, os pesquisadores podem pegá-los para as verificações de rotina, sem que o período de sono seja comprometido.

“Muitas vezes você pode removê-los dos ninhos e eles continuarão dormindo em sua mão”, disse Leo.

A descoberta foi um passo emocionante para a equipe, justamente pelo progresso da espécie na região. Encontrar o pequenino ali, significa a presença de mais deles no local, o que melhora o balanço ecossistêmico da região australiana. Quanto ao gambá-pigmeu achado, de fato ele terá um futuro brilhante depois que sair da dependência da mãe.