Mulher ameaça expulsar o pai de seu casamento por ser aniversário da noiva dele

Uma mulher passou por momentos delicados durante seu casamento devido a algumas atitudes da noiva de seu pai. Segundo um relato feito por ela no Reddit, a companheira do pai passou toda a celebração irritada uma vez que o casamento estava acontecendo no dia de seu aniversário.

Conforme relato feito pela mulher, o pai está junto de sua companheira há 2 anos e recentemente eles decidiram noivar. “Ela não é uma pessoa muito agradável, então não tenho um relacionamento próximo com ela. Por causa disso, não sei de datas importantes para ela e não sabia que meu casamento foi marcado para o dia de seu aniversário’.

Ao saber que a filha se casaria no mesmo dia do aniversário de sua noiva, o pai da jovem ficou “relativamente estressado” e afirmou que isso o faria ter que lidar com “diversos traumas” da companheira. “Eu fiquei quieta porque, para mim, é algo que eles precisam resolver sozinhos”.

No dia do casamento, ficou claro que a situação não chegou nem perto de ser solucionada. “Não tenho certeza se ela estava chateada ou não, mas a todo momento via meu pai pedindo desculpas a ela”.

Ela ameaçou expulsar o pai

Continuando sua história, a jovem conta que, ao ir vê-la no quarto em que estava se arrumando, seu pai chegou acompanhado pela noiva e em diversos momentos se desculpou com ela por estar no casamento da filha no dia de seu aniversário.

“Eu explodi mesmo foi durante a recepção. A noiva do meu pai estava reclamando com a minha avó que ela odeia bolo de chocolate, e que era o único sabor que nós tínhamos. Meu pai novamente se desculpou com ela por estar no meu casamento e disse que mais tarde eles poderiam sair e comprar alguma coisa”.

“Eu perdi a paciência e gritei com ele. Disse para ele ir embora se meu casamento estava sendo um fardo para ele e para sua criança (disse isso por causa de suas ações e não por causa de diferença de idade). Ele e minha avó ficaram horrorizados e me repreenderam dizendo que eu estava agindo feito uma criança mimada e que ele tinha feito os pagamentos referentes a meu casamento”.

“Eu disse que ou eles ficavam quietos sobre ‘ser aniversário dela’ ou que fossem embora. Depois disso ouvi minha avó e a noiva dele fazendo piadas sobre como ele deveria rasgar o cheque que me deu”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, a jovem estava correta em sua atitude: “Alguém me fale se eu estiver errado, mas você não leva os problemas de sua família a público durante um casamento, ainda mais o casamento da sua filha”.

“Não gosto quando os pais colocam seus parceiros a frente de seus filhos. A noiva dele faz terapia ou passou por algum trauma? Para mim ela parece apenas uma mulher mimada”, comentou outra pessoa.