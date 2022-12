Mulher acusa a filha de dar ‘nome de cachorro’ para seu neto

Uma mulher foi duramente criticada por sua mãe depois de revelar o nome escolhido por ela para seu filho. Segundo a avó da criança, o nome do bebê parece “o nome de um cachorro”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história no Reddit, onde pediu a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

“Faz um tempo que estou com problemas para encontrar um nome de menino para meu filho. Depois de muito procurar eu finalmente encontrei um nome que me agradou, Beau”.

“É uma palavra única e forte que significa admirador. É um nome francês que me passa uma vibração muito romântica”, conta a mãe.

A avó não aprovou

Para a mulher, o nome escolhido era perfeito para o filho até que ela decidiu contar a novidade para sua mãe.

Em pouco tempo a avó do menino se mostrou contra a ideia. “Ela me disse que parecia o nome de um cão e isso me enfureceu completamente. Não sei se são os hormônios da gravidez ou o que pode ser”.

“Existem diversas formas de dizer que não gosta de uma coisa sem atacar dessa forma. Estou extremamente chateada pela forma como ela comentou isso”.

“Para complicar ainda mais a situação, o nome do pai dele é Bo, então eu só quero mesmo é mudar a forma como escreve, já que a pronúncia é a mesma, então seria um nome que eu gosto junto de uma homenagem ao pai do meu bebê “, explica a mãe.

Para os usuários da plataforma, infelizmente é um nome comum para cachorros, que também pode ser utilizado para pessoas. Apesar disso, ela deve se preparar para duras críticas se for seguir com sua escolha.

“É o nome do meu cachorro, mas ainda assim é um bom nome. Se você quer usá-lo, vai em frente”, comentou uma pessoa.

“Gosto muito desse nome! É bonito e repleto de significados. Se quiser usá-lo, vá em frente” comentou outra.