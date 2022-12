Mãe pretende cancelar alguns planos de Natal para manter a rotina do filho

Uma mãe causou uma certa confusão na internet ao admitir que está considerando cancelar alguns planos do Natal em família para tentar manter a rotina de sono de seu filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, preocupada, foi até o Mumsnet para conversar com outros pais sobre como seguir com estas questões.

De forma anônima, ela explica que tem um filho de 1 ano e meio que tem alguns problemas de adaptação com novas rotinas. Segundo ela, depois de passar um tempo com seus pais, o menino apresentou diversos problemas e alterações na rotina que a fizeram buscar por um psicodiagnóstico para o pequeno.

Com isso, ela decidiu que não quer “realizar atividades que interfiram na rotina de seu filho”, incluindo viagens e noites em outras casas, mesmo que sejam de familiares.

“Nossos planos eram passar o Natal na casa dos meus sogros, mas estou com medo porque meu filho já consegue sair sozinho do berço e é muito agitado para dormir na cama. Estou pensando em mudar o horário da visita para um período intermediário do dia que não tenha interferência em seu sono”, conta a mãe.

Ela teme desapontar os pais de seu marido

Preocupada com o impacto de sua decisão na família, a mulher afirma que está apenas tentando pensar no melhor para seu filho.

“Sinto que meus sogros e meu marido vão ficar irritados com isso, mas minha ideia é que meu filho aproveite o Natal e acho que o cansaço excessivo e toda a baderna podem tornar o dia um fardo para ele”.

“Também, por outro lado, enquanto todos se divertem na festa, eu seria a única que precisaria se desdobrar pra descansar enquanto ele descansa para acompanhá-lo quando está acordado”, comenta a mulher.

As opiniões dos usuários do fórum ficaram divididas, com alguns afirmando que a decisão da mãe é egoísta enquanto outros acreditam que ela realmente está pensando no bem do filho.

“Você está exagerando! É apenas um dia e não uma semana. Continue com os planos”, comentou uma pessoa.

“Seus sogros provavelmente não vão acreditar no que está acontecendo se eles não presenciarem o que está acontecendo. Eu acho que você está certa, mas tente fazê-los ver o que vocês estão passando”, comentou outra.

“Você não está sendo irracional. É fácil dizer que é apenas um dia, mas não é como se você estivesse querendo cancelar tudo e ficar em casa. É fácil para todos ficarem de mau humor quando não são eles que fazem o controle de danos”, finalizou uma terceira.