Mãe é chamada de ‘cruel’ por querer ‘ensinar uma lição’ para o filho no Natal

Uma mãe foi abertamente criticada na internet depois que seu “plano para educar o filho mais velho” foi considerado extremamente cruel.

Segundo relato, publicado no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, ela pretendia “dar uma lição” no filho ao esconder o presente dele no dia do Natal e entregá-lo somente a noite.

Conforme relato da mãe, que permaneceu anônima, seu filho mais velho pediu um iPad como presente de Natal. Mesmo após dizerem ao filho que não poderiam pagar por um iPad, o menino afirmou que não esperava que os pais gastassem dinheiro com isso, já que a compra seria feita pelo Papai Noel.

Desde então, a mãe afirma que o menino passou a contar para todos que o “Papai Noel iria dar um iPad para ele” o que colocou a família em “apuros” diante de outros parentes e amigos próximos.

No entanto, apesar de conseguir realizar o desejo do filho e comprar o iPad, a mãe agora pretende “ensiná-lo a ser mais humilde” ao esconder o presente do menino.

Ela foi amplamente criticada

Contextualizando a história, a mulher explica: “Temos 3 filhos, um de 9 anos, outro de 7 e um de 6. A ideia é que meus dois filhos mais novos recebam seus presentes do ‘Papai Noel’ pela manhã, eles escolheram uma casa da Barbie e um Switch”.

“Decidi que para ensinar meu filho mais velho a ser mais humilde nós vamos fingir que o Papai Noel não trouxe seu iPad e vamos deixá-lo escondido enquanto todos abrem seus presentes pela manhã. Durante a noite, em algum momento, vamos magicamente encontrar o presente perdido e entregar a ele”, explica a mãe.

Em pouco tempo, milhares de pessoas responderam a publicação da mulher e a chamaram de “cruel” por pensar que algo deste tipo ajudará a ensinar alguma lição aos filhos.

“Este pode ser o último Natal do seu filho acreditando na magia do Natal, fora que ao fazer isso você pode estar estragando tudo para os dois filhos mais novo também. Então por que fazer isso?”, questionou uma pessoa.

“É cruel da sua parte principalmente por ter sido sua culpa fazê-los acreditar que o Papai Noel é capaz de trazer qualquer presente”, comentou outra.