Look de Natal desbota durante festa e mulher afirma estar ‘parecendo um Smurf’

Uma mulher ficou completamente chocada ao perceber que sua nova blusa desbotou completamente em seus braços e axilas durante a festa de Natal da empresa em que trabalha.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Beth Gray compartilhou um vídeo em seu TikTok mostrando o look, e o resultado desastroso que aconteceu durante a festa.

Segundo a jovem, que tem 25 anos, o look escolhido foi um top coberto por plumas azuis com valor aproximado de 65 libras (R$423 reais). A peça foi combinada com uma calça prateada e uma pequena bolsa na cor laranja para compor o look comemorativo.

Apesar de visualmente agradável, em pouco tempo o look começou a apresentar alguns problemas, que não passaram desapercebidos. “Eu estava tirando uma foto da minha amiga e ela me pediu para olhar minhas axilas. Eu olhei para baixo e fiquei assustada! Conforme a noite passava, a situação ficava cada vez pior”.

“Eu estava na festa de Natal do meu trabalho, então todos começamos a rir da situação e passaram a me chamar de Smurf”, conta a jovem.

O caso viralizou!

Em pouco tempo o vídeo feito por Beth viralizou no TikTo e alcançou mais de 1,2 milhão de visualizações e diversos comentários.

Na filmagem, é possível ver o momento em que ela mostra o look antes de começar a festa e depois uma imagem rápida de seus braços levantados após 1 hora de uso da peça. Para finalizar, ela mostra como a pele ficou na manhã seguinte à comemoração.

“Ainda bem que eu trouxe um blazer comigo e consegui cobrir minhas axilas. Tive que rir da situação logo depois que ela aconteceu e agora também”, explica.

Leia também: Mãe pretende cancelar alguns planos de Natal para manter a rotina do filho

Além disso, a mulher afirma ter reclamado diretamente com a loja onde comprou a peça e recebido um reembolso total do valor gasto.

Diante do vídeo, diversas pessoas compartilharam suas experiências e comentaram como acreditam que reagiriam a uma situação como essa. “Eu tenho uma peça como essa na cor preta! Na manhã seguinte ao uso minha barriga estava completamente preta! Pensei que eu tinha me machucado”, comentou uma pessoa.

“Eu ficaria completamente furiosa se algo desse tipo acontecesse comigo”, comentou outra.