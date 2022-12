‘Larvas Carnívoras’: com dor e sangramento, homem descobre infestação no ouvido

Um morador de Portugal estranhou as fortes dores, coceira e sangramento que vinha sentindo no ouvido há alguns dias, que mesmo com remédios não cessavam, e resolveu procurar um médico especializado, acreditando tratar-se de uma simples infecção de ouvido.

Para sua surpresa e o otorrino que o atendeu no hospital da cidade de Matosinhos, o homem, um idoso de 64 anos cujo nome não foi divulgado, estava com uma infestação de vermes bloqueando o canal auditivo.

Com auxílio de pinças especiais, o otorrino retirou dezenas de pequenas larvas do ouvido do paciente e descobriu que uma parte do tímpano dele havia sido perfurada pelos vermes (comida). O ouvido foi limpo e tratado com solução de ácido bórico e antibióticos especiais para serem pingados no canal auditivo para evitar uma infecção mais grave no local..

Uma análise dos vermes retirados do ouvido interno do idoso mostrou que eles eram de uma espécie carnívora conhecida como Cochliomyia hominivorax, uma larva de mosca que come tecidos de animais. As fêmeas põem os ovos e quando estes eclodem as larvas se alimentam de tecidos de animais de sangue quente e podem até levar à morte do animal.

De acordo com a médica que cuidou do caso, a fêmea dessa mosca pode por entre 250 e 500 ovos, geralmente em áreas com ferimentos em carne viva. Quando as larvas eclodem, costumam se enterrar na carne e passam a se alimentar do animal durante seu processo de desenvolvimento.

O paciente foi devidamente medicado e teve alta para continuar o tratamento em casa. Comum em animais, mas não em serem humanos, o caso foi destaque da renomada revista médica New England Journal of Medicine.