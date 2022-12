Imagens mostram como filhote de jiboia se escondeu em carro e mordeu passageira que carregava recém-nascido

Existem diversos de casos de cobras que se escondem em carros em busca de calor e proteção. Dessa vez, um desses encontros terminou em um acidente e aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas.

No fim de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu ao caso e encontrou a mulher com uma mordida de cobra no braço. No momento, ela carregava um recém-nascido no colo e a criança não sofreu nenhum tipo de sofrimento.

Segundo o g1, após o bote, a vítima conseguiu enxergar a cobra dentro do duto do ar-condicionado.

Os militares desmontaram o painel do veículo e retirou a serpente, um filhote de jiboia que media aproximadamente 30 centímetros.

É preciso recordar que o acidente só não foi mais grave porque a jiboia não é uma cobra peçonhenta, ou seja, não possui veneno.

A cobra não estava ferida ou debilitada e foi solta em uma área de preservação. Veja algumas imagens a seguir:

jiboia (Boletim canal de noticias)

Reprodução (Boletim canal de noticias)

Reprodução (Boletim canal de noticias)

Reprodução (Boletim canal de noticias)

Reprodução (Boletim canal de noticias)

A jiboia está na lista de maiores cobras do Brasil e pode medir até 5 metros de comprimento. Ela se alimenta de lagartos, pássaros e mamíferos, preferencialmente os adultos, mas também pode ser atraída por ratos, aves e animais domésticos.

Ea usa a constrição para matar a presa - assim como as sucuris e pítons, conhecida como as maiores cobras do mundo - apertando-a até causar uma parada circulatória na presa.

Em caso de acidentes que envolvem mordidas de jiboias, é importante lavar bem o local lesionado e observar como tudo evolui, pois dependendo da gravidade, é preciso procurar atendimento médico para tratar infeções.

Ao encontrar uma cobra, o correto é sempre acionar os bombeiros pelo 193 ou o órgão de vigilância ambiental do seu município, principalmente se houver necessidade de remoção do animal.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!