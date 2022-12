Esposa proíbe marido de comparecer à festa de Natal da empresa

Representação (Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay)

Uma mulher está provocando uma série de discussões no Reddit depois de afirmar que o marido não deve comparecer à festa de Natal da empresa para “se dedicar completamente ao Natal em família”.

Segundo relato, compartilhado de forma anônima por ela, este tipo de comemoração é algo “sem sentindo” e “desvia o foco do que é realmente um ambiente de trabalho”.

Publicando seu relato, a mulher questiona os demais usuários da plataforma sobre estar agindo de forma errada ao aconselhar o marido a não comparecer à festa de Natal da empresa.

“Ele foi convidado para a confraternização do escritório, mas é relativamente novo na empresa e nunca teve uma experiência de trabalho como essa antes. Eu não gosto de festas de Natal de empresas. Para mim, o escritório é um ambiente de trabalho e apenas pessoas que não têm família fazem festas de Natal corporativas”, explica a mulher.

“Disse a ele que não me sinto confortável em vê-lo comparecer a uma ‘comemoração de Natal antecipada’ com seus colegas de trabalho e pedi a ele para deixar o dia reservado para planejar a nossa festa em família. Ele, por outro lado, afirma que seria divertido ir para poder conhecer melhor seus novos colegas”.

Ela foi contra a ideia

A mulher ainda afirma que chegou a ser convidada para participar da comemoração, mas ela se recusou a acompanhar o marido afirmando que isso “arruinaria o Natal da família”.

“Meu marido disse que eu estou dando muita importância a uma simples confraternização e que eu deveria deixá-lo ir sem ficar se sentindo culpado. Eu o aconselhei a não ir e disse que isso vai estragar o clima do Natal em família”.

“Ele ficou chateado e acabamos discutindo. Tudo terminou com ele me acusando de ser controladora, mas eu disse a ele que ele nunca considera minha opinião e que isso sim é um problema”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, o marido dela tem completa razão: “Então crianças e pessoas que têm outras festas de Natal além do Natal em família também não deveriam ir porque ‘só existe uma festa de Natal’? E crianças com pais separados? Fazem como? Você está agindo como uma pessoa controladora”, comentou uma pessoa.

“Você deveria conversar com um profissional sobre esse tipo de atitude. Você participar de uma festa de trabalho com seu marido seria uma oportunidade de conhecer os colegas de trabalho dele. Isso não tem como estragar sua festa familiar. Pare de ser controladora”, finalizou outra.