Copa do Mundo tem segunda morte de jornalista durante cobertura do evento

Morreu o fotojornalista Khaled Al-Musallam no último sábado (10), profissional do canal catariano Alkass Sports. Ele faleceu enquanto trabalhava na cobertura da Copa do Mundo, evento que está sendo sediado pela primeira vez no país.

Segundo a emissora estadunidense CNN, Al-Musallam trabalhava como fotógrafo no Departamento de Criatividade da Alkass, uma rede de oito canais esportivos do Catar.

“Com enorme tristeza, e corações que acreditam na vontade e no destino de Deus, os canais Al Kass Sports lamentam a morte do falecido”, informa o comunicado da emissora. A causa da morte do jornalista não foi divulgada.

Essa é a segunda morte de um profissional de imprensa durante os jogos no Catar.

A primeira delas aconteceu na última sexta-feira (9): o jornalista estadunidense Grant Wahl faleceu pouco após a disputa entre Holanda e Argentina pelas quartas de final da Copa do Mundo, no Estádio Lusail.

As agências de notícias internacionais divulgaram que o profissional passou mal durante a prorrogação, na tribuna de imprensa do estádio. Ele chegou a ser atendido por uma equipe, mas morreu no local.

Dias antes, o jornalista tinha procurando atendimento médico por se sentir estressado. Ele também relatou ter sido detido brevemente pelas autoridades do Catar, após ser visto utilizando uma camisa nas cores da bandeira LGBTQIA+, em uma violação às leis do país que criminaliza pessoas da comunidade.

Wahl estava em sua oitava cobertura de Copa do Mundo e era considerado uma das referências principais em cobertura esportiva nos Estados Unidos.

