Barulho de vizinhos ao subir a escada vira motivo de desavença

Um homem está perdendo a paciência com os moradores do apartamento de cima depois que o “barulho deles subindo as escadas” tornou-se completamente insuportável. No relato, feito pelo morador, os sons dos vizinhos no andar superior são comparados a “barulhos de outro mundo”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu desabafar no Reddit onde pediu orientação para outros usuários da plataforma sobre como agir neste caso.

Segundo ele, os vizinhos da unidade acima não se importam em usar chinelos para abafar os passos, o que faz com que seu caminhar pela casa, principalmente ao subir as escadas, torne-se extremamente barulhento.

“Se você é do tipo de pessoa que anda com o calcanhar batendo no chão, tem pé chato ou o que quer que seja e não sabe andar sem fazer barulho e pisar duro, então o mínimo que você pode fazer é usar chinelos”, comenta o homem extremamente irritado com a postura de seus vizinhos.

Ele ficou inconformado!

Ainda sem se conformar com a postura dos vizinhos, o homem afirma que a solução do para o problema seria algo simples e relativamente barato.

“Usar chinelos evita aquele ruído do choque da sola do pé com o chão e diminui as vibrações para o andar de baixo! Não fazer isso, na minha opinião, é algo extremamente egoísta”, afirma.

“Se você quer andar assim ou se não consegue mudar isso por qualquer motivo que seja, então use chinelos pelo menos para diminuir o impacto dos seus passos! É apenas uma forma de mostrar consideração pelos moradores dos andares baixos! Não culpe a estrutura da casa, faça ao menos sua parte”, finaliza.

Para alguns usuários da plataforma, essa situação é mais comum do que ele imagina. “Sinto dizer que também passo por isso. Acho que minha maior reclamação sobre meus vizinhos é justamente eles não fazerem nada para diminuir o impacto de seus passos”, comentou uma pessoa.

“Parece que tem um dinossauro morando no andar de cima e a qualquer momento ele pode cair pelo teto”, comentou outra.

“Passei parte da minha infância em um apartamento antigo de pisos finos, e adivinhe? Aprendi a pisar com leveza e a usar sapatos suaves. Não foi algo difícil”, comentou uma terceira.