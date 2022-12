Vídeo fofo de menininha sobre banho de bacia supera 100 milhões de visualizações; “Huuum dotoso”

Se você ainda não assistiu este vídeo, esteja preparado para ter uma explosão de fofura. Isso mesmo! Publicado em novembro do último ano, a gravação de uma menininha continua repercutindo no TikTok e já supera a marca de 100 milhões de visualizações.

Recebendo também diversos comentários, as imagens mostram a resposta da garotinha, identificada como Soso, ao receber a proposta para tomar um banho de bacia.

“Você quer tomar banho de bacia?”, questiona a mãe. E a criança responde: “É muito dotoso [gostoso]”. “Como é que é?”, pergunta novamente. E a menininha segue respondendo: “É muito dotoso”. E para fechar o vídeo, há ainda um momento maior de fofura.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista ao registro após o destaque. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

