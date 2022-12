Mulher quase perde a visão após tatuar os olhos

Uma mulher está correndo o risco de ficar cega após optar por fazer uma tatuagem nos olhos. Anaya Peterson, de 32 anos, afirma ter se inspirado em uma modelo alternativa para realizar o procedimento.

Conforme publicado pelo The Mirror, Anaya teve problemas temporários na visão logo após realizar o procedimento em apenas um dos olhos. Acreditando ser somente um “efeito colateral passageiro” ela seguiu com o procedimento no segundo olho e, em pouco tempo, se surpreendeu com o inchaço no local.

“A princípio eu ia tatuar um único olho porque pensei que se ficasse cega, seria de apenas um olho e eu teria o outro. Eu devia ter seguido com esse pensamento”, conta.

“Minha filha não queria que eu fizesse a tatuagem, ela estava preocupada com a possibilidade de algo dar errado e eu ficar cega”, revela Anaya.

Apenas algum tempo após fazer o procedimento em seu olho direito, ela conta ter passado a sofrer com secura excessiva no olho e algumas dores de cabeça, sintomas que ela considerou “leves”, mas que duraram por meses. Com isso, ela decidiu tatuar o olho esquerdo apenas alguns meses depois.

“Deveria ter ouvido meus filhos”

Passados seis meses do procedimento no segundo olho, Anaya conta que certo dia acordou com os olhos extremamente inchados e precisou ser hospitalizada. No hospital, ela foi informada que corre o risco de desenvolver uma catarata, podendo levar à cegueira.

“Eu só queria ficar em casa assistindo TV, não consigo colocar em palavras o que eu passei. Foi traumatizante e só me lembro de pensar que não vou fazer isso de novo”, conta.

“Não tenho mais minha visão como era antes, não consigo ver características nos rostos à distância. Se não tivesse tatuado meus olhos, não teria estes problemas que pioram a cada dia. Por fora está tudo normal, mas a minha visão não está”.

Ela agora usa a experiência como uma lição de vida e compartilha sua vivência com seus filhos: “Digo para não se importarem com as opiniões de outras pessoas. Você tem comentários positivos e negativos, mas não pode deixar os negativos ofuscarem os positivos”.