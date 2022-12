Mulher impede que marido convide viúva do amigo para ceia de Natal e internautas opinam

Uma mulher fez um desabafo no Reddit, nesta sexta-feira (9), por meio do usuário u/Same-Dot4246, devido a um episódio entre ela e o marido. Segundo o relato na rede, o homem perdeu o amigo há alguns meses, restando a esposa viúva.

“Meu marido o considerava um irmão. Então começou a oferecer ajuda para a viúva e aparecer literalmente todo final de semana (é quando ele está de folga) para ajudá-la em tudo”, iniciou o relato.

“Não me incomodou ... quero dizer, não muito, mas ainda assim. Agora ele me disse que seria bom convidá-la para o jantar de Natal conosco, já que ela não tem família e outros amigos estão ocupados”, continuou.

Recusa e confronto

Após recusar o pedido do seu marido, o homem continuou insistindo. Segundo ele, significaria muito para a viúva de seu amigo passar o primeiro Natal dela sem o marido.

“Recusei e disse que era para ser uma festa de família, então já tem muitos convidados. Contudo, [meu marido] disse que ela é quem mais precisa desse ambiente familiar. Eu rebati e falei a ele com firmeza que não concordaria em deixá-lo convidá-la para o jantar de Natal conosco. Meu esposo precisava desistir porque isso me incomodava”, escreveu ela.

Após ser contrariado, o homem apresentou mau humor e disse que não estava pedindo muito, apenas uma cadeira à mulher.

“Falei que seria estranho para mim e minha família, especialmente porque não somos tão próximas”, finalizou.

Opinião dos redditors

Depois de compartilhar seu relato, diversos internautas depositaram suas opiniões na parte de comentários da página.

“Você comunicou claramente ao seu marido o quanto você se ressente profundamente por ele passar um tempo com esta mulher? Porque esse parece ser o problema maior aqui para mim”, observou um deles. “Essa foi a sensação que tive também. Ele está passando todos os fins de semana com ela no último mês? Por que ele está passando tempo com sua própria esposa?”, complementou outro.

De um modo geral, um dos internautas propôs questionamentos à autora para tentar ajudá-la a entender a situação.

“Há duas questões aqui. (1) quanta prioridade seu marido está dando a essa mulher? Ele ainda está cuidando de seu próprio casamento? (2) você convidaria algum outro amigo sem lugar para jantar? No segundo tópico não consigo ver o mal. Você está recebendo pessoas, então um extra não é grande coisa. Mas, consulte a pergunta 1. Seu marido vai tratá-la como uma convidada normal ou vai passar o jantar inteiro cuidando dela? Isso merece uma discussão sincera e honesta entre vocês dois. Sem julgamento”, escreveu.