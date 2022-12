Mulher exige que o noivo pare de fumar em casa: ‘Ou ele para, ou fuma lá fora’

Uma mulher afirmou ter dado um ultimato para o noivo depois de se cansar de encontrar maços de cigarro e bitucas espalhados pela casa. Segundo ela, ou ele para de fumar ou fuma fora de casa.

Publicando no Reddit, a mulher conta que está noiva de seu companheiro há 2 anos, e que desde o início sabia que ele era um fumante.

“Sempre soube que ele fuma um maço ao dia e isso não me incomoda muito porque toda minha família fuma. O que eu não aceito é a forma como ele deixa os maços vazios, as cinzas e as bitucas por toda a casa”, conta.

“Já falei diversas vezes com ele sobre isso. Conversamos, as coisas melhoram por uma semana e depois ele volta a agir da forma como fazia anteriormente”.

Por mais que a mulher afirme que a comunicação entre os dois não é conflituosa, ela ainda insiste que a situação pode gerar problemas com a chegada do filho caçula do casal.

Ela deu um ultimato!

Explicando que é uma dona de casa em tempo integral, a mulher conta que não se importa em fazer a limpeza do ambiente e que entende que o companheiro chega do trabalho completamente esgotado, no entanto, ela teme que o ambiente fique insalubre para o filho.

“Para mim essa sujeira de cigarro é ridícula e pode ser prejudicial para os nossos filhos, especialmente para nosso filho caçula que em algum momento vai aprender a engatinhar e a explorar o ambiente”.

“Além disso, meu companheiro afirmou que quer parar de fumar e eu realmente sei que é mais fácil falar do que fazer isso, mas não vejo esforço dele para reduzir o consumo de cigarros. Sou errada por dar um ultimato a ele?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está correta. “Meu marido fumava de forma intensa quando nos casamos e eu não gostava. Fizemos um acordo para que ele não fumasse em casa e nem perto das crianças”, conta uma pessoa.

“Eu perdi dois amigos por consequências causadas pelo cigarro e fumar em casa é algo sujo, imprudente e expõe você e as crianças ao perigo. Pedir a ele para fumar do lado de fora e limpar sua própria sujeira é o mínimo”, comentou outra.