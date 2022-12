Vídeo mostra poder da cobra caninana ao se transformar em ‘estátua’ pronta para o ataque

Com o objetivo de mostrar a vida no campo e algumas os animais que compartilham esse território, o canal “OLHAR NATUREZA” no YouTube trouxe um encontro impressionante com uma das cobras mais rápidas do Brasil.

Nas imagens, é possível ver como o encontro com uma caninana (Spilotes pullatus) prova que além de ser muito ágil na terra, árvores e água, essa cobra também pode se “transformar em estátua” quando está em alerta para se defender de um predador.

Assumindo o formato de “s”, a cobra se mantém fora do chão em posição de ataque por minutos. O único movimento que pode ser visto é como ela infla seu corpo para parecer ainda maior e assustar a ameaça que tem diante de si.

A cobra caninana é agressiva, mas ela não possui peçonha e não representa um perigo para humanos, pois sua mordida não causa envenenamento.

Ela pode chegar a alcançar 2,5 metros de comprimento e é rápida para fugir dos seus predadores. No entanto, ela pode assumir posição de ataque, movendo rapidamente e botes para afugentar a ameaça.

Veja o encontro com a caninana que impressionou ao se manter imóvel em posição de ataque:

A cobra caninana se alimenta de ovos, aves pequenas, anfíbios, roedores e até mesmo de outras cobras menores que ela.

Assim como as sucuris ou jiboias, ela usa a constrição, apertando suas presas até que a circulação de oxigênio e sangue seja interrompida. No entanto, ela tende a engolir seu alimento rapidamente, chegando a comer animais ainda vivos e até ovos inteiros.

Veja a seguir um registro impressionante feito em um galinheiro:

