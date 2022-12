A equipe de segurança do aeroporto ficou chocada quando escaneou a mochila de um passageiro para descobrir um animal vivo escondido dentro.

A bolsa passou por scanners no Aeroporto Regional do Condado de Dane, em Wisconsin, com os funcionários do aeroporto não esperando o que apareceria, como detalhado pelo site The Sun.

O contorno de um cachorro, enrolado dentro da bolsa, pôde ser visto claramente quando passou, sem que o passageiro retirasse o animal antes de chegar.

A American Transport Security Administration compartilhou fotos da bolsa no Instagram e explicou o que os passageiros precisam fazer ao voar com animais.

Eles disseram: “Ao viajar com qualquer animal, notifique sua companhia aérea e conheça suas regras”.

Algumas pessoas ficaram chocadas com o que viram e sentiram pena do cachorro.

Um deles escreveu: “O que há de errado com essas pessoas?”

Um segundo disse: “Pobre cachorro. O que as pessoas estão pensando?! Você ama seu animal de estimação o suficiente para levá-lo nas férias com você, mas acha aceitável transportá-lo dessa maneira?”

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Segurança de aeroporto horrorizada após descoberta chocante em mochila de passageiro

O cachorro não é o único animal que foi escaneado recentemente pela segurança, com um gato também se encontrando na máquina de raio-x.

O gato foi descoberto no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, no início desta semana, depois que um agente viu alguns pelos laranja saindo do zíper da mala.

A imagem, compartilhada no Twitter, mostrava tufos de pelo saindo da mala preta entre as aberturas do zíper.