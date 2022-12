Noivo se vinga após irmão decidir pedir a mão da namorada durante seu casamento

Um noivo decidiu ir além e armar um plano para se vingar de seu irmão caso ele decidisse pedir a mão da namorada durante sua festa de casamento. Segundo ele, já era esperado que o homem fizesse alguma armação para chamar atenção dos convidados.

Conforme a publicação feita pelo noivo no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, as tensões envolvendo o irmão e a família já vinham de muito tempo.

“Tenho uma irmã mais nova e um irmão de 29 anos que teve complicações no nascimento e precisou ficar um mês na UTI. Desde sempre ele recebe mais atenção do que o normal e acaba se sentindo deixado de lado caso não seja o centro das atenções de algum evento específico”, conta o noivo.

Segundo ele, a necessidade de atenção do irmão chega a extremos como anunciar a gravidez de sua namorada durante o chá de bebê de sua irmã, e coisas do tipo.

“Quando pedi minha esposa em casamento eu só queria fugir, mas ela queria a presença da sua família e precisamos convidar a minha por obrigação. Enquanto eu estava planejando as coisas, meu padrinho encontrou meu irmão com um recibo de uma joalheira e o confrontou”.

“Depois de descobrir os planos do meu irmão eu o retirei da função de padrinho e avisei que se ele tentasse algo como convidado, eu o faria se arrepender”.

Ele cumpriu com sua palavra

No relato, o noivo conta que suas fontes estavam corretas e que, no momento em que sua esposa dançava a valsa com o pai, seu irmão se ajoelhou e pediu a namorada em casamento.

“Ele fez isso de uma forma que todos notaram, então seguimos com nossa vingança. Eu e meu amigo contratamos uma mulher para fingir ser a amante do meu irmão. Ela os encurralou e disse que estava grávida dele”.

“Meu irmão negou, mas ela ligou para o telefone dele (depois que eu dei seu número a ela e fiz questão de salvar o contato dela), como forma de incriminá-lo. A namorada dele atirou o anel de volta nele e saiu chorando. Além disso, ela o colocou para fora e o proibiu de ver o filho deles”.

“Quando voltei da lua de mel, ele exigiu que eu contasse a verdade e eu disse que não sabia do que ele estava falando. Além disso, enviei um pedido de reembolso de metade dos custos do casamento”.

A noiva estava ciente do plano e até mesmo ajudou o marido depois de ter seu momento de pai e filha arruinado pelo cunhado. No entanto, alguns familiares acham que ele exagerou.

Para algumas pessoas no Reddit, ele apenas pagou na mesma moeda: “Durante a dança! Isso é loucura! Você tem meu apoio. Talvez seja a hora de cortar contato com ele. Você tem sua nova família agora”.

“Não o vejo se desculpar por suas ações então também não ficaria preocupado em me desculpar”, comentou outra pessoa.

“O mais interessante é a namorada do seu irmão não considerar as alegações dele de que isso foi uma vingança sua”, finalizou uma terceira.