Mulher fica chocada ao saber sobre um ‘Natal alternativo’ feito pelos familiares

Uma mulher ficou profundamente chateada ao descobrir que sua cunhada decidiu organizar uma festa de Natal “alternativa” para os familiares, já que a festa proposta por ela seria livre de bebidas alcóolicas.

Segundo a mulher, que contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror, os demais parentes e seu próprio marido afirmaram que ela deve comparecer à festa da cunhada e cancelar a outra.

Tentando obter diferentes pontos de vista sobre sua situação, a mulher relata que proibiu o consumo de álcool durante o jantar de Natal em sua casa devido a problemas pessoais.

“A família do meu marido gosta de beber, enquanto eu detesto álcool por ter convivido com meu pai que era alcóolatra. Acho infantilidade afirmarem que é impossível se divertir sem consumir esse tipo de bebida”, conta.

“Este ano é minha vez de hospedar a festa de Natal, então decidi que como será na minha casa, não será permitido o consumo de álcool”.

A família do marido não aprovou

Segundo relato, em pouco tempo ela recebeu uma ligação de sua cunhada que pretendia compartilhar a receita de um drink natalino para a ocasião.

“Eu disse a ela sobre minha regra e na hora ela não falou nada, mas em pouco tempo recebi diversas mensagens de outros parentes falando que minha regra era ridícula”.

“Agora ela está organizando uma festa de Natal alternativa para a qual todos confirmaram presença. Achei extremamente desrespeitoso da parte deles pois é apenas um Natal sem bebidas!”, conta a mulher.

“Meu marido conversou com sua irmã, que nos convidou para a festa dela e ele disse que devemos ir para não causarmos problemas. Eu me recuso pois foi extremamente rude da parte dela! Agora meu marido está irritado comigo porque eu o fiz ficar em casa ao invés de passar o Natal com sua família”.

Para os usuários do Reddit, ela poderia ter lidado com a situação de outra forma.

“Todo mundo entende se você não quiser beber, mas você não pode impor suas regras para as outras pessoas ao seu redor”, comentou uma pessoa.

“A abordagem utilizada por você foi errada, se você explicasse seus motivos talvez as pessoas teriam sido mais compreensivas com sua solicitação”, finalizou outra.