Mulher desiste de cuidar de sobrinhos depois que sua chefe negou uma referência de trabalho

Uma mulher foi ao Reddit e contou ter desistido de ajudar sua irmã como babá, após ter uma carta de recomendação negada pela chefe. Por meio do usuário u/Equivalent_Title_8, ela contou que sofreu um descaso por parte das duas.

“Minha irmã é amiga de Cleo desde que eram crianças; conheço Cleo toda a minha vida”, iniciou o relato, nesta sexta-feira (9).

“Nos últimos cinco anos, cuidei dos filhos da minha irmã e dos filhos de Cleo; no mínimo três dias por semana”, continuou.

Recusa de ser babá e fim da convivência com sobrinhos

De acordo com a mulher, ela ficou solteira recentemente e as contas apertaram, principalmente porque ela também tinha um filho. Sendo assim, teve que olhar para as dívidas de uma forma um pouco mais atenta, até porque Cleo e sua irmã não costumavam pagá-la seriamente.

“Nunca tive um trabalho sério fora de casa como babá, exceto de Cleo e minha irmã. Ao colocar Cleo como referência depois de perguntar, ela disse sim para mim e se recusou quando foi chamada… Depois de cinco anos, eu esperava mais dela”, desabafou.

“Minha irmã ficou 100% do lado de Cleo, dizendo que ela se ofereceu para me pagar mais e ainda precisa da minha ajuda”, contou.

Veja mais relato:

Segundo a autora do relato, assim que foram deixar as crianças com ela, houve uma recusa de trabalho. Ela se negou a continuar como babá devido aos últimos episódios, já que Cleo não teria a ajudado quando precisou.

“Minha mãe diz que estou sendo uma idiota porque tecnicamente não avisei. Para ela, posso ficar chateada com Cleo, mas minha irmã não fez nada de errado e não foi avisada”, escreveu.

Ainda no relato, a autora finalizou dizendo que sua irmã não a deixa mais ver os sobrinhos.