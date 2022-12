Mãe é acusada de ‘dar mais atenção’ a uma das filhas e ‘deixar a outra de lado’

Uma mãe está sendo criticada pelo marido depois de dedicar um tempo extra para ajudar sua filha mais velha a cuidar de seus cabelos. Desabafando no Reddit, ela pediu ajuda dos demais usuários da plataforma para entender se realmente está errada nesta situação.

Sem se identificar, a mulher conta que tem duas filhas de seu relacionamento com seu marido, uma de 10 anos e outra de 8. O marido dela também tem outros três filhos de um relacionamento anterior, sendo um de 18 anos, outro de 17 e uma filha de 15.

“Minha filha de 10 anos, Rose, tem cabelos grossos, longos e cacheados. Seu cabelo é lindo, mas demanda um cuidado a mais do que o cabelo dos nossos outros filhos que são curtos e lisos”, conta.

“Nós passamos algum tempo cuidando do cabelo pois a estou ensinando a fazer isso sozinha. Então vamos ao salão 1 vez por mês, fazemos tranças a noite e depois as soltamos e ajeitamos pela manhã”, conta a mãe.

Além disso, ela relata que após o banho precisa passar um tempo a mais ajudando a filha com alguns produtos específicos para seu tipo de cabelo, mas que isso é um momento necessário entre mãe e filha.

O marido não concorda

Apesar de gostar de ter este tempo com a filha, o pai da menina afirma que ela está passando tempo demais apenas com uma das crianças.

“Ele diz que passo muito tempo com ela e pouco tempo com nossos outros filhos, mas ela não tem idade para cuidar de seu cabelo sozinha e eu a estou ensinando a fazer isso. Além disso, toda rotina noturna é feita depois que minha outra filha mais nova já está na cama”.

“Ele disse que devemos cortar o cabelo dela até que ela tenha idade para cuidar sozinha de seu cabelo, mas ela gosta do cabelo assim e não posso concordar com uma decisão dessas. Sou errada em passar este tempo com ela para ajudá-la?”, questiona a mãe.

Segundo os usuários do Reddit, ela está certa em sua decisão. “Seu cuidado com o cabelo de sua filha é importante para você e para ela. A criança mais nova já está na cama quando você faz isso, e os outros são adolescentes. Não vejo problemas nisso”.

“Você não está errada e seu marido está exagerando. Eu sei que pode ser difícil gerenciar o tempo com os filhos, mas ele precisa buscar outra forma de defender seus argumentos”, comentou outra.