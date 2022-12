Vídeo: Idoso de 82 anos acaba no hospital durante corrida de touro na Espanha

A famosa corrida do touro, na qual o animal é solto nas ruas da cidade e corre junto com uma multidão ensandecida, faz parte da cultura espanhola, mas é cada vez mais criticada por entidades de defesa dos animais em todo o mundo. Invariavelmente, alguém morre durante a controversa comemoração.

A última vítima desta comemoração foi um idoso de 82 anos, que corria com a multidão enquanto o touro se aproximava, e acabou chifrado várias vezes, no festival em Ontinyent, na região de Valencia, no último domingo.

No vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver o animal se aproximando em meio à multidão e o idoso tentando escapar. O touro o chifra e o joga contra a parede, passando a investir contra eles várias vezes, até que algumas pessoas passaram a puxar a corda que prendia seu pescoço e conseguiram afastá-lo.

O senhor foi socorrido e levado a um pronto-socorro com traumas na cabeça e lesões graves no rosto, além de um corte na mão esquerda

Neste ano, na tradicional festa de São Firmino, em Pamplona, realizada no meio do ano, seis pessoas se feriram durante a corrida do touro, dois deles atingidos pelos chifres do animal e os demais sofrendo fraturas e lesões na cabeça. Nos últimos seis anos, dezesseis pessoas morreram durante as comemorações.

Há anos entidades de ativistas pelos direitos dos animais pedem a proibição da corrida na Espanha pela crueldade com que os animais são tratados. Os touros, após os eventos, são abatidos.

Nas redes sociais, os internautas também não compartilham da utilização dos animais em festividades. “Uma tradição saudável”, ironizou um morador da região de Valencia, no Twitter. “E ninguém proíbe isso...”, lamentou outro usuário.