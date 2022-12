Professora de Goiás é indiciada por homofobia

Uma professora de uma escola pública de Posse, cidade do interior de Goiás, está sendo indiciada pela Polícia Civil por homofobia.

Segundo o portal G1, tudo começou quando a professora Maria Elizete Anjos usou uma de suas aulas de inglês para dizer aos alunos que acreditava ser errado a existência de casais do mesmo sexo.

“Se você é homem, foi feito para mulher e mulher para o homem. E o que foge disso é impuro. Olha no espelho, tira a roupa. Olha no espelho, você é mulher. E mulher fica com homem. A opinião de Maria Elizete. Qual a opinião de um homem ficar com homem e mulher ficar com mulher? Qual o problema? Todos os problemas!”, disse ela.

O momento foi gravado por um dos presentes e divulgado nas redes sociais. Ela ainda deu a entender que não se importava de ser chamada de homofóbica.

O delegado Joaquim Adorno, que está responsável pelo caso, indiciou a magistrada pela fala, ao perceber que esse tipo de declaração era algo que acontecia com frequência em suas aulas. “Concluímos que a fala [feita por ela] induz o preconceito e o ódio à comunidade LGBTQIA+. É um discurso de ódio”, disse.

Após a repercussão negativa, a professora emitiu uma nota pedindo desculpas. “Transmito meus sinceros pedidos de desculpa a quem tenha se ofendido, e me mantenho sempre a disposição para o diálogo e ao debate crítico e honesto”, disse ela.

