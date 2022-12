Pai leva filha para cortar e pintar cabelo e colocar piercing após mãe alisar seu cabelo

Um homem usou o Reddit nesta quinta-feira (8) para relatar um desentendimento com a ex-mulher por causa da filha de 14 anos. De acordo com ele, a mãe da jovem adora manter uma boa aparência, característica incômoda à jovem.

“[Minha filha] Lauren tem cabelos longos e cacheados que nenhum de nós sabe cuidar. Lauren nem se importa o suficiente para aprender. Minha ex insiste que ela precisa mantê-lo longo (porque é lindo) e alisar (porque não sabemos cuidar de cabelo cacheado). Ela também insiste que nossa filha use um pouco de maquiagem, mas Lauren odeia porque acha que demora muito e não tem paciência”, iniciou o relato por meio do usuário u/aita478844.

“Minha ex também está sempre comprando vestidos bonitos para ela, mas Lauren odeia vestidos e acha que eles não são confortáveis”, continuou.

Mudança radical no visual

Segundo o relato, Lauren voltou da casa da mãe alguns dias atrás e seu cabelo havia sido alisado. A jovem também carregava uma sacola com roupas novas e maquiagens diferentes para o Natal. O pai relata que a filha tinha um semblante triste.

Ao entrar no carro, ele questionou Lauren sobre querer doar suas roupas e maquiagens. A jovem respondeu sim e ambos deixaram as sacolas em um lugar que direciona roupas a pessoas necessitadas.

“Depois fomos a um shopping e compramos algumas peças que ela gosta (principalmente da parte de meninos da loja). Então, cortamos o cabelo bem curto e pintamos o cabelo de azul a pedido dela. Também lhe demos outro piercing nas orelhas. Ontem minha ex veio vê-la em minha casa e surtou. Ela começou a gritar comigo e disse que eu não tinha direito a tudo isso sem a permissão dela”, finalizou o relato.

De acordo com os internautas, o ex-casal deveria ter pesquisado sobre como cuidar do cabelo da filha há muitos anos, já que a jovem tem 14 anos.