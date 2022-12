Mulher expulsa marido da sala de parto depois que ele insistiu em ficar no telefone

Uma mulher ficou completamente revoltada com a atitude de seu marido durante o trabalho de parto da primeira filha do casal. Segundo seu relato, compartilhado no Reddit, o homem preferiu ficar no celular do que apoiá-la durante o processo.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história para saber se realmente exagerou ao expulsar o marido da sala de parto.

Explicando sua história, a mulher conta que seu marido deveria estar em uma viagem de amigos durante o final de sua gestação, mas que decidiu não os acompanhar para ficar ao lado dela caso a filha do casal nascesse.

“Ele realmente queria falar com os amigos já que eu pedi para ele ficar por conta da gravidez. Então a todo momento eles estavam ligando para falar sobre a viagem e meu marido me culpando por estar resmungando”, conta a mulher.

“Fiquei chateada com a situação e pedi para ele atender as ligações em outro lugar para eu poder ‘sofrer’ em paz”.

Ela decidiu expulsá-lo

Continuando sua história, a mulher explica que, após 20 minutos sem usar o celular e tentando apoiá-la, o marido voltou a atender ligações. Desta vez, era sua sogra querendo notícias do trabalho de parto.

“Uma enfermeira entrou e percebeu que eu estava mal, ela perguntou se eu precisava de algo e eu disse que queria ficar sozinha. Depois disso ela expulsou meu marido da sala de parto e ele acabou perdendo o nascimento da nossa filha”.

“Desde então ele se recusa a ver a bebê e afirma estar com raiva de mim. Minha sogra está me acusando de ser uma esposa ruim e de ter arruinado um momento importante da vida do meu marido”, finaliza.

Leia também: Nome de bebê ‘impronunciável’ causa tensão entre amigas

Os usuários ficaram sensibilizados com o relato da mulher e afirmaram que ela precisa repensar seu casamento.

“Pode ter certeza de que seu marido vai abrir mão de seus deveres como pai e deixar toda responsabilidade para você”, comentou uma pessoa.

“Preciso sinalizar que seu marido está irritado por perder a viagem com os amigos e não por perder o nascimento da filha”, comentou outra.