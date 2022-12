‘Meu vizinho está me assustando, sempre que saio de casa ele vem atrás’

Uma mulher está ficando completamente assustada com as atitudes de seu vizinho. Segundo ela, sempre que sai para o jardim ou aparece em uma janela o homem prontamente aparece para conversar com ela.

Preocupada com o comportamento assustador do homem, ela foi até o fórum online Mumsnet para questionar os usuários da plataforma sobre estar “sendo irracional” ao pensar que as atitudes do homem são exageradas.

De forma anônima, ela revela que tem um pequeno jardim na frente de sua casa onde costuma sair ocasionalmente para corta a grama, no entanto, até mesmo essa atividade vem se tornando complicada devido à presença indesejada do vizinho.

“Sempre que saio para cortar a grama, meu vizinho em direto falar comigo. Da última vez ele saiu de casa, veio até a entrada da minha casa e começou a conversar comigo sobre algum assunto aleatório”, conta.

Ela está assustada!

Segundo relato da mulher, não é preciso muito tempo para que o vizinho apareça assim que ela sai de casa. As demandas e assuntos dele são variados, mas geralmente envolvem um novo contato entre os dois.

“Eu estava pintando a parede de frente da minha casa e ele veio perguntar se eu poderia pegar um pacote para ele”.

“Fiquei nervosa e acabei aceitando apenas para ele ir embora logo. Ele ainda vai precisar voltar para pegar o pacote, mas estou com medo e estressada com isso. Fico nervosa toda vez que saio no jardim e entro rápido por saber que ele vai aparecer a qualquer momento”.

“Estou assustada, não posso fazer nada sem que ele apareça. Isso está me deixando ansiosa”, finaliza a mulher.

Sensibilizados com a situação da mulher, alguns usuários do fórum decidiram compartilhar sugestões para ela lidar com a situação.

“Sorria brevemente, ignore qualquer coisa que vá além de perguntas essenciais e evite olhar para ele”, comentou uma pessoa.

“Não há necessidade de te procurar para saber se o pacote chegou, ele receberá um aviso da transportadora. Na verdade, acho que ele nem mesmo tem um pacote, só estava tentando puxar assunto”, finalizou outra.