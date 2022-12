Mãe flagra os filhos abrindo os presentes de Natal antes da hora

Uma mãe decidiu fazer um aviso inusitado a outros pais depois de descobrir que os presentes de Natal foram “localizados e abertos” antes da hora. Após flagrar sua filha desembrulhando os presentes ela avisou a todos para que “tranquem os embrulhos”.

Conforme publicado pelo The Mirror, Chloe Vizor pegou sua filha de 4 anos, Evie, em flagrante. Enquanto estava no andar de baixo de sua casa ela ouviu o familiar som da filha andando apressadamente no andar superior, e subiu para ver se estava tudo bem.

Foi neste momento que Chloe encontrou a pequena cercada por diversos presentes de Natal completamente abertos!

“Estavam todos espalhados pela cama. Eu demorei um pouco para ver o que estava acontecendo e quando cheguei a encontrei com 10 presentes abertos ao seu redor e espalhados por todo o quarto”.

“Ela coincidentemente conseguiu abrir todos os presentes de criança e nenhum para os adultos”, conta a mãe.

Ela tentou salvar o Natal

Continuando seu relato, Chloe revela que a descoberta em questão aconteceu na véspera do Natal do ano passado, e que foi necessária a noite toda para conseguir embrulhar novamente os presentes e fazer alguma surpresa para suas filhas mais novas.

Ela então decidiu capturar a reação das crianças com os presentes na manhã de Natal, e se surpreendeu com a reação e Evie.

“Eu a gravei abrindo sua boneca no dia de Natal e ela ficou chocada como se ainda não tivesse visto o presente no dia anterior. Ela também não tinha esquecido porque quando mostrei o vídeo para ela, ela se lembrou de suas travessuras”.

“Já faz quase um ano que isso aconteceu e ela segue falando sobre o Papai Noel”, afirma a mãe.

Alertando outros pais, Chloe agora afirma ter tomado novas medidas de precaução: “Os presentes estão guardados na parte de cima do meu guarda-roupa e cobertos para que não sejam encontrados antes da hora”.

“Eu sugiro que vocês tranquem ou escondam bem os presentes porque basta um minuto de distração para eles serem abertos por crianças curiosas”, finaliza.